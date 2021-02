Venemaa laskesuusatamise säravaim täht pole kunagi tippsporti teinud, norib kõigiga tüli ja on valmis treeneritega kättpidi kokku minema

Kui pea lõikab, edevusenivoo on põhjas ja filter puudub, on elu lihtne. 46-aastane Guberniev on tõeline multitalent, kes saab hakkama ka õhtujuhi ja näitlejana, aga kõige enam on ta Venemaal tuntud laskesuusakommentaatorina.

Ala, kus suurte traditsioonidega venelased on mitu aastat mõõnas olnud. Vahepeal ei suutnud idanaabrid 43 järjestikusel tiitlivõistluste või MK-sarja tasemega jõuproovidel esikolmikusse tulla. Tulemuste puudumisel Venemaal kriitikast pääsu pole ja n-ö tatipritsimise peale on telekanali Matš TV staar Guberniev mihkel.

Aastate jooksul on Guberniev vägikaigast vedanud näiteks endise Venemaa naiste koondise peatreeneri Wolfgang Pichleriga (sakslane pidas Gubernievit oma ainsaks vaenlaseks), Martin Fourcade'iga (Guberniev 2017. aastal: „Fourcade, sa oled siga!“), Aleksandr Loginoviga (Guberniev on pilganud tema olematut inglise keele oskust ja kritiseerinud intervjuudest hoidumist) ja Pavel Rostovtseviga (kolmekordne maailmameister läks 2014. aastal Venemaa koondise juures treeneriööd tehes Gubernieviga lennujaamas kättpidi kokku ja sülitas talle näkku).