TÄNA OTSEBLOGI | Laskesuusa MM-il selgub meeste tavadistantsi maailmameister. Mida suudavad Ermits, Zahkna ja Heldna?

101 osaleja seas on stardis ka kolm eestlast. Kalev Ermits saab lähte numbri all 22 (kell 15.41), Rene Zahkna number on 50 (kell 15.55), Robert Heldnal 72 (kell 16.05).

Mullu Rasen-Antholzis toimunud MM-il võidutses sel distsipliinil tänaseks karjääri lõpetanud prantslane Martin Fourcade, hõbedale tuli norralane Johannes Thingnes Bö, pronksile austerlane Dominik Landertinger.

Tavadistantsil läbitakse neli lasketiiru. Iga möödalask paneb võistleja ajale juurde ühe minuti.

Ermitsa parim tulemus MM-i tavadistantsilt on 2019. aasta Östersundi 38. koht, eelmisel aastal sai ta 86. koha. 2018. aasta olümpial tuli ta tavadistantsil 32. kohale.

Zahknal on MM-i tavadistantsilt ette näidata eelmise aasta 35. koht. Hochfilzeni MM-il 2017. aastal oli ta sel alal 45.

21-aastane Heldna teeb täna MM-i debüüdi.

Individuaalsed kuldmedalid on sel MM-il kuulunud sprindis rootslasele Martin Ponsiluomale ja jälitussõidus prantslasel Emilien Jacquelinile. Segateatesõidus tulid Norraga maailmameistriks Johannes Thingnes Bö ja Sturla Holm Lägreid. Bö võitis ka jälitussõidu pronksi.

Laskesuusatamise MM: meeste 20 km