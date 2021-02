TÄNA OTSEBLOGI | Kuidas läheb Rene Zahknal ja Johanna Talihärmal laskesuusa MM-i paarissegateates?

Eestit esindavad tänases sõidus Rene Zahkna ja Johanna Talihärm. Mäletatavasti on paarissegateatest pärit viimaste hooaegade Eesti laskesuusatajate parim tulemus, kui Zahkna ja Regina Oja saavutasid mullusel Pokljuka MK-etapil teise koha.

Nüüd on aga Oja asemel stardis Talihärm. Talihärm on käimasoleval MM-il olnud tulemuste poolest selgelt parim Eesti laskesuusataja ning tema suusakiirus on kannatanud võrdlust ka maailma tippudega.

Kui mullusel Pokljuka MK-etapil saavutasid eestlased teise koha, siis mullusel Antholz-Anterselva MM-il said Oja ja Zahkna 12. koha. 2019. aasta Östersundi MM-il said Zahkna ja Tuuli Tomingas 11. koha.

Paarissegateatesõitu sõidetakse MM-il alles kolmandat korda. Kui Zahkna on alati olnud Eesti koondise koosseisus, siis tema paariline on tiitlivõistlusteks alati vahetunud.

Neljapäeval läheb rajale kokku 29 võistkonda. Eesti stardinumbriks on 17.