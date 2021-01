OTSEBLOGI | Läti teenis laskesuusatamise EM-il juba teise kulla, Talihärm meie parimana 25. Mida suudavad meie mehed?

LASKESUUSA EM-I SPRINDISÕIDUD:

Heldna eksis avatiirus korra ning on 40. kohal (+59).

Kalev Ermits on finišis 9. ajaga (+54,7). Lõpetanud on 28 meest.

Finišis on liider venelane Khalili, kes lasi täpselt ja lõpetas ajaga 26.26,5.

Ermits sai teises tiirus veel ühe trahvi ning on hetkel 9. (+1.02).

Ermits jättis avatiirus ühe märgi üles ja läheb 11. kohale (+26,5). Juhib norrakas S.G. Bakken.

Meeste 10 km võistlus on alanud. 144 sportlase seas on ka viis Eesti laskesuusameest: Kalev Ermits (22), Robert Heldna (64), Jüri Uha (106), Marten Aolaid (112) ja Hans Kristen Rootalu (124).

Meeste 10 km sprint algab kell 15.

Läbi! Nüüd on kõik naised jõudnud finišisse. Kahe tiiru peale ühe eksimuse teinud lätlanna edestas 5,7 sekundiga norralannat Karoline Erdali ja 9,7 sekundiga venelannat Anastassia Ševtšenkot. Talihärm sai eestlannadest 25. koha (2; +57,1), Oja 43. (2; +1.27,3) ja Külm 70.(1; +2.07,7) koha. Gaim oli 98. (3; +3.11,6) ja Balabanova 118. (2; 5.30,2).

16-l sportlasel on veel finišisse tulla. Küll aga võib juba väita, et teise EM-kulla on sel võistlusel teeninud juba Läti. Kui kolmapäeval triumfeeris meeste tavadistantsil Andrejs Rastorgujevs, siis täna on naiste sprinti võitmas Baiba Bendika.

Gaim on jõudnud finišisse 89. kohal (3; +3.11,6).

Gaim tegi teises tiirus veel ühe (kokku kolm) eksimuse ning on hoiab hetkel 91. kohta (+2.25,4).

Balabanoval jääb avatiirus üles üks märk, 116 sportlase seas on ta 109. (+2.10,9).

Gaim tegi esimeses lasketiirus kaks eksimust ning tuli tiirust välja 96. kohal (+1.31,7).

Külm jõuab finišisse 53. kohal, kaotust liidrile Bendikale kogunes 2.07,7.

Hetkeseis finišis, kui 56 sportlast on tulnud läbi: Talihärm on 19, Oja 33. Samal ajal on Külm tulnud läbi teisest lasketiirust, kus ta tegi ühe eksimuse. Ta kaotab seal liidrile Ševtsenkole 1.28,2.

Susan Külm läbis esimese lasketiiru puhaste paberitega ning hoiab 70 sportlase seas 34. kohta (+34,6).

Oja tuleb finišisse 19. ajaga (+1.17,6). Talihärm on samuti sõidu lõpetanud, 31 sportlase seas on ta 12. (+57,1).

Oja ja Talihärm on läbinud ka teise tiiru ja seda puhaste paberitega. Talihärm hoiab 33 sportlase seas 16. (+54,8) ja Oja 23. kohta (+1.09,2).

Oja ja Talihärm tegid mõlemad avatiirus kaks möödalasku ja hoiavad 33 sportlase seas vastavalt 29. ja 30. kohta. Mõlemad eestlannad kaotavad liidrile enam kui minutiga.

Vahepeal on rajale pääsenud ka Talihärm, nii tema kui Oja peaks peagi jõudma esimesse lasketiiru.

Samal ajal on mitmed sportlased juba esimese lasketiiru läbinud:

Oja on nüüd esimese eestlannana rajale pääsenud.

Esimesed sõitjad on juba sprinti alustanud.

Võistlustules on 128 naist, nende hulgas viis eestlannat: Regina Oja (stardinumber 27), Johanna Talihärm (31), Susan Külm (69), Grete Gaim (105) ja Sofia Balabanova (111).

Tervist, laskesuusasõbrad! Juba peagi on algamas naiste 7,5 km sprint.