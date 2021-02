OTSEBLOGI | Laskesuusa MM: kuidas läheb eestlastel segateatesõidus?

LASKESUUSA MM: SEGATEATESÕIT

Seis esimese vahetuse järel. Eesti on 19. kohal, kaotust Valgevenele on 1.03,0.

Vahetult enne vahetusalasse jõudmist murrab prantslane veel kepi, kuid suurt kadu sellest ei tule.

Valgevene ja Prantsusmaa hoiavad ikka kahte esimest kohta. Norra ei ole lähemale saanud.

Norra on langenud neljandaks:

Eesti on teise lasketiiru järel 13. kohal.

Zahkna saab ühe varupadruni abiga kõik märgid alla.

Valgevene saab teisest lasketiirust esimesena minema. Prantsusmaa teine.

Laegreid ikka juhib ja hoiab jälitajate ees kerget edumaad. Eesti on 3,3 km peal langenud 15. kohale.

Seis esimese lasketiiru järel, Norra on saanud väikese vahe sisse.

Norra läheb esimesena, Zahkna tabab ka kõik viis märki!

Mehed on esimeses tiirus!

Sportlased on esimeses vaheajapunktis 1,6 km peal. Eesti avavahetust sõitev Rene Zahkna on 25. kohal.

Start võistlusele on antud!

Stardis on täna kokku 27 võistkonda. Eesti on numbri all 16. Esmalt sõidavad mehed, seejärel tulevad rajale naised. Kõik vahetused peavad läbima 7,5 km.