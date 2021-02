OTSEBLOGI | Laskesuusa MM-il selgub meeste tavadistantsi maailmameister. Mida suudavad Ermits, Zahkna ja Heldna?

101 osaleja seas on stardis ka kolm eestlast. Kalev Ermits saab lähte numbri all 22 (kell 15.41), Rene Zahkna number on 50 (kell 15.55), Robert Heldnal 72 (kell 16.05).

Mullu Rasen-Antholzis toimunud MM-il võidutses sel distsipliinil tänaseks karjääri lõpetanud prantslane Martin Fourcade, hõbedale tuli norralane Johannes Thingnes Bö, pronksile austerlane Dominik Landertinger.

Tavadistantsil läbitakse neli lasketiiru. Iga möödalask paneb võistleja ajale juurde ühe minuti.

Ermitsa parim tulemus MM-i tavadistantsilt on 2019. aasta Östersundi 38. koht, eelmisel aastal sai ta 86. koha. 2018. aasta olümpial tuli ta tavadistantsil 32. kohale.

Zahknal on MM-i tavadistantsilt ette näidata eelmise aasta 35. koht. Hochfilzeni MM-il 2017. aastal oli ta sel alal 45.

21-aastane Heldna teeb täna MM-i debüüdi.

Individuaalsed kuldmedalid on sel MM-il kuulunud sprindis rootslasele Martin Ponsiluomale ja jälitussõidus prantslasel Emilien Jacquelinile. Segateatesõidus tulid Norraga maailmameistriks Johannes Thingnes Bö ja Sturla Holm Lägreid. Bö võitis ka jälitussõidu pronksi.



Laskesuusatamise MM: meeste 20 km Bö annab teises tiirus kiirtuld, kuid viimane märk jääb üles. Siiski läheb norralane teise tiiru järel liidriks. Tugevad sõitjad eksivad täna väga palju. Seega võib lõpptulemuste osas oodata ilmselt mõningaid üllatusi. Johannes Thingnes Bö alustab võimsalt ja läheb avatiiru järel liidriks. Rene Zahkna on numbri all 50 rajal. Kui 27 meest on avatiiru läbinud, siis Ermits on nende seas viimasel kohal. Ermitsa jaoks on mäng avatiiruga läbi. Ermitsal jääb kolm märki üles. Dale läheb avatiirus liidriks. Pokljukas juba sprindis maailmameistriks kroonitud Martin Ponsiluoma eksib avatiirus kahel lasul. Tarjei Bö kõmmutab avatiirus kolm lasku piima järele ning tema suur sõit on sellega sõidetud. Stardiks on valmis suursoosik Johannes Thingnes Bö. Kalev Ermits numbri all 22 on stardivalmis. Kokku on täna stardis 101 sportlast. Seni ei ole ükski võistleja veel esimesse lasketiiru jõudnud. Start on antud. Esimene mees on rajal! Tänane võistlus sõidetakse väga päikeselises ja talvises mõttes soojas ilmas.