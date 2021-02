OTSEBLOGI | Kuidas läheb Rene Zahknal ja Johanna Talihärmal laskesuusa MM-i paarissegateates?

Eestit esindavad tänases sõidus Rene Zahkna ja Johanna Talihärm. Mäletatavasti on paarissegateatest pärit viimaste hooaegade Eesti laskesuusatajate parim tulemus, kui Zahkna ja Regina Oja saavutasid mullusel Pokljuka MK-etapil teise koha.

Nüüd on aga Oja asemel stardis Talihärm. Talihärm on käimasoleval MM-il olnud tulemuste poolest selgelt parim Eesti laskesuusataja ning tema suusakiirus on kannatanud võrdlust ka maailma tippudega.

Kui mullusel Pokljuka MK-etapil saavutasid eestlased teise koha, siis mullusel Antholz-Anterselva MM-il said Oja ja Zahkna 12. koha. 2019. aasta Östersundi MM-il said Zahkna ja Tuuli Tomingas 11. koha.

Paarissegateatesõitu sõidetakse MM-il alles kolmandat korda. Kui Zahkna on alati olnud Eesti koondise koosseisus, siis tema paariline on tiitlivõistlusteks alati vahetunud.

Neljapäeval läheb rajale kokku 29 võistkonda. Eesti stardinumbriks on 17.

Laskesuusatamise MM: paarisseagateade Zahkna sai püstitiirus kõik märgid maha ja tõstis Eesti 15. kohale (+1.39,0). Eesti on kokku kasutanud 7 varupadrunit ja sõitnud ühe trahviringi. Kuuenda lasketiiru järel on liider Prantsusmaa, teine Itaalia (+4,9), kolmas Rootsi (+10,7). Esikuuikus veel Ukraina, Norra ja Austria. Zahkna pidi kasutama ühte varupadrunit ning väljus tiirust 16. kohal (+1.24,9). Viies lasketiir: esimesena saab minema itaallane Hofer, temaga koos prantslane Guigonnat. Bö kasutas kolme varupadrunit ja Norra langes kuuendaks (+20,6). Esiviisikus veel Rootsi, Austria ja Ukraina. Neljandast lasketiirust läksid kiiremini läbi Wierer, Hauser, Simon ja Eckhoff, kes mahuvad kõik 7,2 sekundi sisse. Kohe pärast tiiru antakse ka vahetus meestele edasi. Talihärm eksis neljandal lasul ning sai selle märgi esimese varupadruniga maha. Eesti vahetab teist korda 19. kohal (+1.22,0). 5,3 km vaheajapunktist tuleb Talihärm läbi 21. kohal (+1.09,9). Talihärm on pärast trahviringi 22. kohal (+1.05,3). Väga valus eksimus. Juhib Itaalia (0+1), Norra teine (0+4) +5,9, Rootsi kolmas (0+3) +8,7. Talihärm eksis kolmandas lasketiirus kolmel lasul ning kolmest varupadrunist jäi väheks. Tuli paraku ka ühele trahviringile minna. Kolm naist on teistest eest ära rebinud. Wierer (Itaalia), Hauser (Austria) ja Eckhoff (Norra), siis kaheksa sekundit vahet, kui tuleb alles Hanna Öberg (Rootsi). Talihärm on tõstnud Eesti seitsmendaks! (+15,8). Teises lasketiirus saab Zahkna kõik märgid alla, esimese vahetuse lõpetab ta 9-ndana (+16,1 Austriale). Teine on Itaalia, kolmas Norra. 2,3 km vaheajapunktis on Bö ikka vedama läinud, Zahkna 13. kohal (+19,0). Esimene laskmine: Zahkna tegi kaks väga kiiret möödalasku, aga sai kahe varupadruniga märgid maha. Esimese tiiru järel Eesti 14. kohal, kaotust liidrile Itaaliale (Hofer) 20,7 sekundit. Johannes Thingnes Bö on esimesel kilomeetril kõva tempo peale pannud. Zahkna püsib grupis sees ja on 0,8 km punktis kaheksas! Võistlus on alanud! Kas peafavoriidid võtavad täna kuldmedali? https://twitter.com/IBU_WC/status/1362399601328873474