Otepää saab võõrustada ka teist laskesuusatamise MK-etappi

Johanna Talihärm Foto: Argo Ingver

Rahvusvahelise laskesuusaliidu (IBU) täitevkomitee kinnitas täna võistluskalendri aastateks 2022-2026. Kui varem oli teada, et Otepää saab MK-etappi võõrustada 2022. aastal, siis nüüd on selge, et Otepää korraldab MK-etapi ka hooajal 2025/26.