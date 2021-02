Olümpiavõitja kirus Venemaa laskesuusatajaid: MMiks valmistuti täiesti valesti

Tänases naiste sprindis, mille võitis norralanna Tiril Eckhoff, oli Irina Kazakevitš venelannade parimana alles 19.

"Pole vaja nuputada ja leiutada - me lihtsalt valmistusime valesti, see on kõik," sõnas Vassiljev Venemaa meediale.

Nõukogude Liidu koondisega kahel korral teatesõidus olümpiavõitjaks tulnud Vassiljev leiab, et Venemaa koondis läks liiga varakult Pokljukasse aklimatiseeruma.

"Mis selle mõte oli? Mõistagi on siin oluline roll kõrgmäestikuefektil. Kui kaua saab nii kõrgel istuda? Seetõttu ei suuda nad praegu sõita ega saa laskmisega hakkama. Kurdetakse, et ilm on halb? Ilm on kõigile samasugune. Nad on kõrgeima taseme sportlased. Nad peavad olema võimelised laskma ja sõitma iga ilmaga. Nad on selleks aastaid treeninud. See on meie eliit ja eliit peab olema võimeline kõike tegema ja olema kõigeks valmis," kurjustas Vassiljev, vahendab Sport-Express.