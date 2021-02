Norra alustas laskesuusatamise MM-i kuldmedaliga, Tomingas tegi lõpuks Eesti seisu veidike ilusamaks

LASKESUUSA MM: SEGATEATESÕIT

Eestile lõpuks ikkagi 19. koht, Tomingas andis lõpuga aega ära.

Lõppseis finišis:

Austriale hõbe, Rootsile pronks. Ukraina jääb napilt medalist ilma.

Norra on võitjana finišis!

Tomingas tabab püstitiirus kõik märgid. Eesti tõuseb 17. kohale, eestlased said leedulastest mööda.

Seis viimase lasketiiru järel:

Prantsusmaal on võimalus ilmselt medaliheitlusesse veel sekkuda.

Austria on liikumas hõbeda ja Roosti pronksi peale.

Roeiseland peab võtma kolm varupadrunit, kuid saab lõpuks kõik märgid alla. Norra edumaa on ikka üle 20 sekundi.

Tomingas tõstab Eesti 19. kohale, kaotust liidrile 4.38,9. Tomingas on aega tagasi võtnud ka liidrilt.

Tomingas tabab lamadestiirus kõik märgid.

Seis seitsmenda lasketiiru järel:

Tomingas on vahetust alustanud korraliku kiirusega. tundub, et Eesti koondise liider võib MM-iks olla ikka heas hoos.

Ukraina ja Austria võitlevad hõbeda ja pronksi nimel. Lähim jälitaja on Rootsi.

Roeiseland on tiirus kindel ning ka seitsmenda lasketiiru järel on Norra edumaa selge.

Eesti viimast vahetust sõidab Tuuli Tomingas.

Eesti kaotab kolmanda vahetuse järel liidrile 4.42,4.

Leedu ja Läti on juba viimase vahetuse sportlase rajale saatnud. Eestil on veel tulla...

Seis kolmanda vahetuse järel:

Talihärm peab võtma kaks varupadrunit, kuid saab kõik märgid alla. Eesti on 21. kohal.

Seis kuuenda lasketiiru järel:

Eckhoff on ka püstitiirus kindel ning Norra edumaa kasvab ligemale 40 sekundi peale.

Talihärm peab võtma kaks varupadrunit ja Eesti on 21. kohal (+3.41,1).

Seis viienda lasketiiru järel:

Eckhoff võtab kaks varupadrunit, kuid Norra edu on endiselt kindel.

Seis teise vahetuse järel. Eesti on 19. kohal, kaotust liidrile on 3.11,8.

Bö suurendab vahetuseks edu Prantsusmaa ees juba 39,2 sekundi peale. Nüüd on naiste kord.

Eesti on neljanda lasketiiru järel 19. kohal, kaotust liidrile on 2.18,0.

Seis neljanda lasketiiru järel:

Ermits saab kahe varupadruni abiga märgid alla.

Bö on hullumeelses hoos ning Norra edu lähimate jälitajate ees on neljanda tiiru järel juba 22 sekundit.

Bö'l on kepiga probleeme ning tal tuleb üks kepp välja vahetada.

Ermitsa suusakiirus jätab praegu aga soovida ning eestlane kaotab päris palju aega. 10,8 km peal on Eesti langenud 20. kohale.

Seis kolmanda lasketiiru järel:

Ermits tabab lamedestiirus kiirelt kõik viis märki.

Bö suurendab lasketiiruga edu, Kanada tõuseb teiseks.

9,1 km peal on Norra liidrikohal, Eesti on ikka 19. kohal.

Johannes Thingnes Bö on kaks esmest kinni püüdnud ja Norra on taas liidritega koos.

Seis esimese vahetuse järel. Eesti on 19. kohal, kaotust Valgevenele on 1.03,0.

Vahetult enne vahetusalasse jõudmist murrab prantslane veel kepi, kuid suurt kadu sellest ei tule.

Valgevene ja Prantsusmaa hoiavad ikka kahte esimest kohta. Norra ei ole lähemale saanud.

Norra on langenud neljandaks:

Eesti on teise lasketiiru järel 13. kohal.

Zahkna saab ühe varupadruni abiga kõik märgid alla.

Valgevene saab teisest lasketiirust esimesena minema. Prantsusmaa teine.

Laegreid ikka juhib ja hoiab jälitajate ees kerget edumaad. Eesti on 3,3 km peal langenud 15. kohale.

Seis esimese lasketiiru järel, Norra on saanud väikese vahe sisse.

Norra läheb esimesena, Zahkna tabab ka kõik viis märki!

Mehed on esimeses tiirus!

Sportlased on esimeses vaheajapunktis 1,6 km peal. Eesti avavahetust sõitev Rene Zahkna on 25. kohal.

Start võistlusele on antud!

Stardis on täna kokku 27 võistkonda. Eesti on numbri all 16. Esmalt sõidavad mehed, seejärel tulevad rajale naised. Kõik vahetused peavad läbima 7,5 km.