Martin Fourcade on valmis Venemaa koondist juhendama: see võib olla suurepärane väljakutse

"See võib olla suurepärane väljakutse," sõnas Fourcade, kui Match TV temalt uuris, kas ta võtaks Venemaa koondise peatreeneri ameti vastu.

"Te teate mu suhtumist. Venemaa on maailma kõige talvisem riik ja minu jaoks on üllatav, et me ei näe Venemaad laskesuusatamise valitsevate riikide seas, nagu praegu on Norra ja Prantsusmaa. Ma tahaksin väga näha, kuidas Venemaa sportlased tõusevad taas juhtivatele kohtadele. Olen kindel, et see on neile täiesti jõukohane," rääkis prantslane.

Fourcade tunnistas samas, et Venemaa koondist on ilmselt väga raske treenida. "Ma mõistan suurepäraselt, kui keeruline on luua alaliidul suhteid nii tohutu riigi kõigi piirkondade vahel. Ja rahvuskoondise treeneril on keeruline igasuguseid sisemisi vastasseise vältida. Aga kui nad annavad mulle täieliku carte blanche`i (puhta lehe), siis miks mitte," lisas 32-aastane Fourcade.

Fourcade on viiekordne olümpiavõitja, kahekordne olümpiahõbe, 13-kordne maailmameister (sealhulgas individuaalsõitudes 11 kulda) ning seitsmekordne maailmakarika üldvõitja.