Koondise füsioterapeut Tomingase jalgadest: asi võib olla omapäras, tehnikas ja saabastes

„Mulle tundub, et see avaldub ikkagi suusatades võistluskiirusel. Tavakoormusel, rullidel või joostes see ei avaldu. See on ka üks väike vihje selle probleemi lahendamiseks,“ rääkis Tikkerbär ERR-ile.

„Ma usun, et seal on mitu faktorit, mis seda põhjustab. Üks võib olla Tuuli omapära. Võib-olla tema tehnika on selline, kus tal ei ole maksimaalset lõdvestust ja ma arvan, et peatreener (Indrek Tobreluts) ja Tuuli koostöös üritavad seda tehnilist probleemi lahendada. Teine asi, mida eile proovisime, oli siis suusasaapa margi vahetus. See esmapilgul sada protsenti tulemust ei andnud, aga võib-olla mõningasel määral leevendas probleemi,“ lisas Tikkerbär.