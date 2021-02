Johannes Thingnes Bö kiitis kõige ohtlikumat konkurenti: ma ei suuda ealeski nii kiiresti lasta

Eriti avaldab Bö`le muljet Jacquelini laskekiirus. Pühapäeval tulistas 25-aastane prantslane kahes püstitiirus kõik märgid alla vastavalt 17,3 ja 17,7 sekundiga.

"Ma poleks täna (pühapäeval - toim.) suutnud kulda võita ka siis, kui oleksin kõik 20 märki alla lasknud," sõnas kahe möödalasu juures pronksiga leppinud Bö Norra ajakirjanikele.

Bö tunnistab, et ei julge laskmisel nii suuri riske võtta kui Jacquelin. "Ma ütleksin, et 19 sekundiga on võimalik lasta, kuid 17 sekundit... Ma ei tea, kas ma saaks sellega hakkama isegi siis, kui mu pulss oleks väga madal," sõnas Bö.

Norra äss lisas, et kui Jacquelin muutub stabiilsemaks, tõuseb ta ka MK-sarja üldvõitjaks.

"Ta (Jacquelin) on tulnud, et jääda. Õnneks on ta siiani olnud liiga ebastabiilne. Kui ta hakkab nii esinema igal võistlusel, võin ma MK-sarja üldvõiduga hüvasti jätta."

Eilses jälitussõidus mahtus Jacquelin`i ja Bö vahele rootslane Sebastian Samuelsson.

Pokljuka MMil on täna puhkepäev. Homme jätkuvad võistlused naiste 15 km distantsiga (kell 13.05). Kolmapäeval on kavas meeste 20 km (15.30).