Johanna Talihärm MM-i avastardist: kõige põnevam asi juhtus kohe silla all

Nii märkis Kalev Ermits, et suusakiirus oli kaugel loodetust. Eesti kolmandat vahetust sõitnud Johanna Talihärm märkis samuti, et sõidukiirus oli suur pettumus. Kõige põnevam seik leidis aset kohe suusatsaadionilt rajale siirdudes.

„Mul on üks hästi põnev asi öelda. Nii, kui stardist ära läksin, siis silla all vaatasin, et mingi must asi liigub edasi-tagasi. Vaatasin, et hiir! Hiir jooksis! Muud põnevat öelda ei ole,“ lausus Talihärm naerdes finiši järel ERR-ile.

Oma sõitu ja laskmist pidas ta suureks pettumuseks. „Aga ma arvan, et teame, millest need ajad võisid sellised tulla,“ lisas eestlanna.

Eesti nelik pidi tänases sõidus kokku võtma kaheksa varupadrunit. Rene Zahkna arvele jäi neist üks, Kalev Ermits võttis kaks varupadrunit, Talihärm omakorda neli ning Tuuli Tomingas lõpetuseks ühe.