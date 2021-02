Indrek Tobreluts MM-ist: see, et MM ei läinud päris oodatult, ei tähenda, et hooaeg oleks täiesti lörri läinud

Eesti parimad tulemused tänavusel MM-il tegid Rene Zahkna ja Johanna Talihärm. Koos saadi paarissegateatesõidus kümnes koht, tavadistantsidel saavutati vastavalt 33. ja 30. koht. MK-sarjas seni häid esitusi teinud Tuuli Tomingas kõrgesse konkurentsi aga ei sekkunud, samuti ebaõnnestusid Kalev Ermits ja Regina Oja.

"Meil oli siia tulles paaril sportlasel teoreetiline võimalus väga kõrgele jõuda. Tuuli jalgadest võib-olla rohkem ei räägiks, aga head võimalused olid Johanna Talihärmal sprindis ja jälituses, kus ta sõitis väga tugevalt, aga üks tiir läks aiataha ja seetõttu seda väga head tulemust ei tulnud. Samas ei saa me olla ka pettunud, sest naiste poolelt Johanna ja meeste poolelt Rene vedasid välja," võttis Tobreluts kokku ERR-i vahendusel MM-i kokku.

"Tuuli siin omal tasemel välja ei tulnud, aga hooaeg on siiski olnud päris korralik. Ka eelnev hooaeg näitab midagi ikka näitab. See, et MM ei läinud päris oodatult, ei tähenda et hooaeg oleks täiesti lörri läinud," lisas ta.