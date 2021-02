Bö norralaste ebaõnnestumisest: hea, et rootslastel on maskid ees, me ei näe nende naeratusi

Täpselt lasknud Ponsiluoma järel said hõbeda ja pronksi prantslased Simon Desthieux ja Emilien Jacquelin. Norralaste parimana oli Johannes Dale neljas, suurfavoriit Johannes Thingnes Bö sai viienda koha.

Üheksanda kohaga leppinud Tarjei Bö ütles võistluse järel: "See on natuke kibe algus. Meil oli väljas tugev meeskond, tugevaim, mis meil on üle pika aja olnud. See, et oleme sprindis medalita, on veidi alla ootuste."

"On õnn, et rootslastel on kaitsemaskid ees, nii et me ei pea nende naeratusi nägema," lisas Bö, vahendab Expressen.

Johannes Thingnes Bö sõnas, et ootab pühapäevasest jälitussõidust revanši. "Oleks põnev, kui MMil tulebi Norra ja Rootsi duell. Mina tahan jälitussõidus kätte maksta. Ma pean lihtsalt hoolitsema, et liigselt rabelema ei hakka," sõnas ta.