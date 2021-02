BLOGI | Talihärm jõudis laskesuusa MM-i jälitussõidus punktikohale, Eckhoff tegi kuldse duubli

LASKESUUSA MM: NAISTE JÄLITUSSÕIT

Tomingas lõpetab alles 59. kohal (+6.45,5).

Talihärm tõusis viimase ringiga kolm kohta ja ta lõpetab 33. positsioonil (+3.28,8).

Tulemused:

Teine on Hauser (+17,3) ja pronks läheb Chevalier-Bouchet'le (+33,0).

Eckhoff on finišis ja ta on Pokljuka MM-ilt võitnud nüüd kõik kolm kulda, mis võimalik!

Tomingas teeb viimases tiirus kaks möödalasku.

Talihärm lasi viimases tiirus ühe lasu mööda ja on nüüd 36. kohal (+3.35).

Hauser on Chevalier-Bouchet'st mööda läinud ja liigub hõbeda poole!

Seis neljanda tiiru järel:

Chevalier-Bouchet läks ühele ringile ja kaotab teisena norralannale 32 sekundiga, kolmas on Lisa Theresa Hauser (+36,6) ja neljandaks on tõusnud Wierer (+41,9).

Eckhoff on ülikindel, laseb kõik märgid maha ja liigub kulla poole!

Eckhoff jõuab viimasesse tiiru esimesena, Chevalier-Bouchet on temast seitsme-kaheksa sekundiga maha jäänud.

Tomingas langeb 54ndaks.

Talihärm laseb kolmandas tiirus puhtalt ja tõuseb 32. kohale, Tomingas eksis kahel korral.

Seis kolmanda tiiru järel:

Tomingas on rajal Talihärmast kuue sekundiga maha jäänud. Ei ole täna Tuulil sõiduhoogu.

Chevalier-Bouchet lasi viiest viis ja tema edu Eckhoffi ees on 0,4 sekundit.

Eckhoff eksib ühel lasul.

Eckhoff on jõudnud kolmandasse tiiru, tema edu Chevalier-Bouchet ees on umbes 20 sekunidt.

Tomingas on 45. kohal (+3.06) ja Talihärm on 47. (+3.08).

Tomingas aga ei eksi.

Talihärm peab minema kahele trahviringile. Kahju!

Seis teise tiiru järel:

Röiseland ja Preuss lasevad samuti puhtalt-

Prantslanna läheb ühele trahviringile, aga Eckhoff laseb kõik märgid alla ja läheb taas liidriks.

Chevalier-Bouchet ja Eckhoff on teises lamadestiirus.

Seis esimese tiiru järel:

Talihärma kaotus liidrile on 2.17 ja Tomingal 2.47.

Talihärm on endiselt 40. kohal ja Tomingas 49. positisoonil.

Tomingas laseb puhtalt.

Talihärm eksib teisel lasul, ülejäänud lähevad pihta. Üks trahviring.

Tomingas kaotas 0,3 kilomeetriga liidritele 23 sekundit...

Eckoff ja Sola lähevad ühele trahviringile, liidriks läheb puhtalt lasknud Chevalier-Bouchet. Echoff kaotab talle 17,2 sekundiga.

Liidrid on esimeses lasketiirus.

Tiitlikaitsja Dorothea Wierer võitleb MM-il haigusega ja tema startis 20. kohalt (+1.22).

Nüüd on lähte saanud ka Talihärm (+1.52) ja Tomingas (+2.17).

Eilne võitja Tiril Eckhoff on rajal ja võistlus on alanud!

Tuletame meelde, et eile oli Talihärm sõidukiiruses päeva 11. naine. ETV-le enne sõitu antud intervjuus ütles Talihärm, et läheb sõitma oma tempoga ja rajal "hullu panema" ei hakka."Eilne sõiduaeg oli üllatus. Täna on plaan keskenduda nii rajal kui ka lasketiirus oma tegutsemisele. Valin enda tempo, mis mulle sobib. Stardin umbes keskelt, liikumist võib igas tiirus suures ulatuses tulla. Kindla eesmärgi koha mõttes paikapanemine ei anna mulle midagi."

Stardinimekirja esimene ots:

Eilse sprindi kokkuvõte:https://www.delfi.ee/article.php?id=92550917

Tere õhtupoolikut! Naiste jälitussõidu alguseni on jäänud 15 minutit.