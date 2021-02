BLOGI | Norra teatenelik triumfeeris ka meeste seas, Raido Ränkel rajale ei pääsenudki

Laskesuusa MM: meeste teatesõit

TOP10:

Läbi! Norra on maailmameistrina finišis, hõbeda nopib Rootsi ja pronksi neutraalse lipu all võistlev Venemaa.

Samuelsson on tegemas võimast viimast ringi ning tõstnud Rootsi teiseks, edu Venemaa ees juba üle 16 sekundi.

Hõbeda peale tõotab tulla põnev heitlus!

8. lasketiir. Christiansen peab kasutama kaht varupadrunit, aga kõik märgid tulevad ikkagi alla. Norra liigub kindla võidu suunas!

7. lasketiir. Christiansen laseb eksimatult, Norra võitu võib kõigutada viimases tiirus vaid totaalne krahh. Latõpov kaotab talle 54,6 sekundiga.

Christiansen püüab Ermitsa kinni. Seega on Eesti jaoks teatesõit läbi, Ränkel rajale ei pääsenud.

Norra edu viimase vahetuse alguses on Ukraina ees 48,7 sekundit. Neutraalse lipu all võistlev Venemaa on kolmas

Norra on jõudsalt Eestile lähenemas. Kas Ränkel saab sõidu lõpuni sõita?

6. lasketiir. Ermits sai kolme varupadruni abil märgid alla. Eesti püsib 20. kohal (+5.07,4).

"Andsin enda parima, loodetavasti suutsin aidata võistkonda," sõnas vahetuse 21. kohal lõpetanud Heldna.

Prõma tõstab Ukraina teiseks (+31,1). Head sõitu teinud Giacomel pidi käima ühel trahviringil. Esiseitse:

6. lasketiir. Thingnes Bö laseb püstitiirus eksimatult ning Norra edu aina suureneb.

Ermitsal saab kahe varupadruniga märgid alla. Eesti jätkab 20. kohal (+4.03,1).

Bö'l läheb tarvis üht varupadrunit, et kõik märgid alla saada. Giacomel (Itaalia) on vähendanud vahe 7,8 sekundi peale. Head võistlus on tegemas Ukraina, kui 5. lasketiiru järel püsitakse 3. kohal (+17,0).

Heldna andis Ermitsale vahetuse üle 21. kohal (+3.26,8).

"Ausalt öeldes pole mul õrna aimugi, mis juhtus. Esimene lask läks mööda, võibolla kiirustasin. Kolmanda lasu puhul sain aru, et asi ei saanud olla tuules. Samas tundsin, et ei tee seda viga. Ma ei kujuta ette, mis juhtus. Tunnen, et õigustas ära otsus alustada kiiresti ja tulla eesotsas esimesse lasketiiru. Kahjuks suutsin kogu tiimile korraliku supi laskmisega kokku keerata. Terve tiim kannatab selle tõttu," sõnas Zahkna ETV otse-eetris esimese lasketiiru kohta, mida ta alustas nelja möödalasuga.

Norra alustab kolmandat vahetust liidrina, edu Itaalia ees on 12,4 sekundit. Kolmandat kohta hoiab Ukraina (+14,2).

Heldna saab ühe varupadruniga ka viimase märgi maha. Eesti jätkab 4. tiiru järel 22. kohal (+3.04,1).

Bö'l läheb kolme varupadrunit vaja, kuid ka konkurendid eksivad. Prantsusmaa pidi minema trahviringile!

Heldna püsib 10.8 km peal 22. kohal, kaotust Norrale on kogunenud 2 minutit ja 47 sekundit.

Heldna saab ühe varupadruni abil kõik märgid alla, Eesti hoiab 3. tiiru järel 22. kohta (+2.35,0).

3. lasketiir. Tarjei Bö kasvatab norralaste eduseisu. Fillon Maillet (Prantsusmaa), Weger (Šveits) ja Hofer (Itaalia) kaotavad juba enam kui 24 sekundiga.

Zahkna annab vahetuse Heldnale üle 23. kohal (+2.04,2).

Seis avavahetuse järel:

Zahkna laseb teises tiirus viiest viis ja tõstab Eesti ühe koha võrra 23ndaks (+1.18,4).

2. lasketiir. Laegreid viib Norra liidriks, Valgevene on teine (+9,5), Ukraina kolmas (+10,3), Rumeenia viies ja Belgia kuues.

Zahkna on 3.3 km peal 24. kohal (+51,3).

1. lasketiir. Guigonnat viib Prantsusmaa liidriks, talle järgnevad Valgevene ja Norra. Zahkna pidi juba esimes tiirus kasutama kolme varupadrunit ning eestlane pidi käima lõpuks ka ühel trahviringil. Seejuures alustas Zahkna laskmist nelja möödalasuga. Eesti langes 24. kohale (+42,8).

1.6 km peal püsib Zahkna kaheksandal kohal (+4,7).

Zahkna püsib 0,8 km peal kaheksandal kohal (+2,1).

Start on antud!

Eesti kannab 27 koondise seas stardinumbrit 17 ning võistleb koosseisus Rene Zahkna, Robert Heldna, Kalev Ermits ja Raido Ränkel.

Tervist, spordisõbrad! Juba peagi on algamas meeste sõit.

