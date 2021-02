BLOGI | Laskesuusa MM: prantslane Jacquelin kaitses jälitussõidu MM-tiitlit, kaks trahvi lasknud Zahkna sai 40. koha

Laskesuusatamise MM: meeste jälitussõit

Rene Zahkna kommentaar ETV otse-eetris: "Inimesel on uskumatu tahtejõud. Te ei kujuta ette, milline võitlus see oli. Neljas ring läks raskeks, aga viimane ring tuli haamer ja sekundid hakkasid jooksma. Teadsin, et suvel ja sügisel on nii palju aega ja energiat ohverdatud. Pühendaksin selle punkti oma tüdruksõbrale Merilinile. Tervitused Amsterdami! Kuna Eestis on sõbrapäev, siis helistage oma sõbrale!"

Nelja tiiru peale kaks trahvi lasknud Zahkna jõuab finišisse 40. kohal (+4.43,1).

Rastrogujevs lõpetab kümnendana. Lätlane tõusis sprindiga võrreldes viis kohta.

Emilien Jacquelin kaitseb MM-tiitlit. Lõpuheitluses edestab Samuelsson napilt Böd. Kaotussekundid võitjale vastavalt 7,3 ja 8,1.

Neljandana lõpetas prantslane Fillon Maillet (+32,5), viiendana Desthieux (+41,9). Lägreid kuues (+57,9).

Viimasesse tiiru tulles oli Zahkna 46.

Zakhna läbis viimase tiiru puhtalt. Kokku temalt täna kaks trahvi ja koht hetkel 38. (+4.27,3). 9,1 sekundit jääb eestlasest maha bulgaarlane Iliev.

Rastrogujevs lasi ühe märgi mööda ja langes kümnendaks (+2.24,6). Kokku lätlasele täna kolm trahvi.

Zahkna on 9,1 km vaheajapunktis 46. (+4.14,3).

Desthieux neljandana ilmselt enam medalimängu ei sekku (+49,0).

Samuelsson laseb nulliga, Bö laseb nulliga. Rootslane edestab norralast 3 sekundiga ja kaotab Jacquelinile juba 29,9-ga.

Prantslane Jacquelin laseb ka neljanda tiiru hirmsa tempoga ja läheb võtab MM-kulla ära!

Jacquelin neljandas tiirus...

Rastrogujevs 9,1 km peal ikka kaheksas (+1.53,1).

9,1 km peal juhib Jacquelin Samuelssoni ees 25,6 ja Desthieux ees 26,4 sekundiga.

Täna kaks trahviringi sõitnud Zakhna väljub tiirust 41. kohal (+3.47,3).

Zahkna võtab kolmandast tiirust ühe trahvi, viimane märk jäi üles.

Rastrogujevs lasi teises ja kolmandas tiirus ühe märgi mööda ja hoiab kaheksandat kohta. Zahkna tiirus...

Kolmanda tiiru järel tõuseb teiseks Desthieux (+27,2), Samuelsson kolmas (+28,5). Siis on pikem vahe, kui trahviringilt tuleb Bö (kokku juba kaks trahvi; +44,5). Viies trahvi sõitnud Lägreid (+47,4), kuues Latõpov, kes alles kolmandas tiirus oma esimese trahvi lasi ja stardiga võrreldes neli kohta on tõusnud.

Jacquelin saabus kolmandasse tiiru 21,8 sekundit enne jälitavat nelikut.

Esimene püstitiir valitseval maailmameistril Jacquelinil puhtalt läbitud! https://twitter.com/IBU_WC/status/1360931246520549377

5,8 km peal on Zakhna 41. (+2.58,5).

Jacquelin on vahet jälitajatega suurendanud, Lägreid kaotab talle 6,6 km peal juba 22,3 sekundiga. Samas pundis on ka rootslane Samuelsson ja Johannes Thingnes Bö, samuti prantslane Desthieux.

40. kohalt startinud leedulane Dombrovskis jätkab kahe nulliga ja tõuseb Zahknast mööda 33. kohale, meie mees on teise tiiru järel 35. (+2.44,9).

Zahkna eksis kohe esimesel lasul, aga teised märgid tulevad maha. Ühest trahviringist pole pääsu.

Zahkna tuli tiiru 38-ndana (+2.15,0).

Neljas Desthieux (+21,6), viies trahviringilt tulnud Bö (+23,7).

Lägreid (Norra) ja Samuelsson (Rootsi) ei eksi ja hakkavad prantslast jälitama (+14,6 ja +19,7).

Teine lamadestiir: Bö läks ühele trahviringile, Jacquelin tõusis liidriks!

Teise tiiru tuleb esimesena juba Bö, Jacquelin kaotab tiiru tulles 0,3 ja Lägreid 13,4 sekundit.

3,3 km peal on Zahkna 33. kohal (+1.52,4).

Lätlane Rastorgujevs alustas samuti puhta laskmisega ja on 3,3 km peal kaheksas (+40,1).

Bö laseb Jacquelinil vedada. 3,3 km punktis jääb prantslasest vaid 0,9-ga maha.

Zahkna alustab puhta laskmisega ja lahkub tiirust 30-ndana (+1.42,2).

Ponsiluoma langes kaheksandaks (+37,9).

Esimene lamadestiir: Ponsiluoma läheb kahele trahviringile, prantslased ja norralased lähevad nulliga. Jacquelin Lägreidi ees 2,2 sekundiga. Desthieux ja Bö mahuvad ka 5,7 sekundi sisse.

1,6 km vaheajapunktis juhib Ponsiluoma Jaquelini ees 15,6 sekundiga. Zahkna tuleb sellesse punkti 44-ndana (+1.56,1).

Zahkna on nüüd ka rajal.

Start on antud!

Stardinimekiri (TOP10):1. Martin Ponsiluoma (Rootsi)2. Simon Desthieux (Prantsusmaa) +0.113. Emilien Jacquelin (Prantsusmaa) +0.134. Johannes Dale (Norra) +0.225. Johannes Thingnes Bö (Norra) +0.236. Quentin Fillon Maillet (Prantsusmaa) +0.247. Sturla Holm Lägreid (Norra) +0.268. Sebastian Samuelsson (Rootsi) +0.279. Tarjei Bö (Norra) +0.2810. Eduard Latõpov (laskesuusataja Venemaalt) +0.33