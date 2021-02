BLOGI | Laskesuusa MM-i naiste tavadistantsi kuld läks Tšehhi, Talihärm parim eestlanna

Laskesuusa MM: naiste tavadistants

Lõppseis: 1. Davidova (0), 2. Öberg (1) +27,9, 3. Tandrevold (+1.04,0). Eestlannade kohad: 30. Talihärm (2) +3.41,7, 62. Oja (3) +6.16,8, 75. Tomingas (4) +7.19,4.

Kolme trahviga 60. kohta hoidev Regina Oja: "Natuke jäi ikka õnnest puudu teises lamadestiirus. Tihedus oli hea, aga all. Ei osanud seda ise ette näha, sellest on jube kahju. Oli teada, et ega ma sõidus midagi nii hästi ei tee. Proovisin sõidus tagasi hoida, et pigem hästi lasta. Oli teada, et kui tahan täna midagi ära teha, tuleb paremini lasta."

Eesti koondise peatreener Indrek Tobreluts Tuuli Tominga seisust (ETV): "See vana saabas lihtsalt ei sobi Tuuli jalale, probleem on järjest hullemaks läinud. Ta on oodanud uusi saapaid. Eile võttis ta lihtsalt teise saapa ja see vajab sisse sõitmist. Kohe oli tunda, et need lihased, mis pingesse lähevad, said oluliselt rohkem puhkust sõidu ajal. Ilmselt ei ole see ainus põhjus. Parim seis on ehk möödas. Tuleb treeningpäevikud avada ja vaadata, kus mida. Arvan, et kui sellise väga kehva enesetundega selliselt sõita, siis tulevikus kindlasti lootust on. Tuleb mõelda, kuidas seda [seisundit] järgmisel aastal nii üles ehitada, et see seisaks ka hooaja tähtsamatel võistlustel."

Regina Oja finišeerib 55. kohal. Talihärm hetkel 27.

Tuuli Tomingas ETV-le: "Sõidutunne kõige parem, mis mul siiani on olnud, aga jalad on otsustanud mitte koostööd teha. Iga ringiga läks rohkem krampi. Proovisin saapafirmat vahetada, aga säärepealsed on ikkagi krampis. Viimase ringi laskumisel panin ka korraliku käna maha. See probleem on juba hooaja algusest peale. Ilmselt on asi nii palju süvenenud, et kurnatud saavad need lihased, mis ei peaks olema kurnatud. Kahjuks see mängib väga palju rolli nendel võistlustel."

Venelanna Mironova laseb viimasest tiirust ühe trahvi, oleks puhtalt lasknud, oleks talle jäänud täna vaid üks trahv ja läinuks kolmandaks, aga praegu hoopis kaheksas.

Tomingas on finišis 58. kohal, Talihärm 25.

Regina Oja lasi viimases tiirus kõik märgid maha. Kolm trahvi annavad talle seal hetkel 51. koha (+5.41,7). Tomingas on seal 59. kohal, Talihärm 28.

Finišis läheb kolmandaks norralanna Tandrevold (1 trahv). Tõukab Hauseri neljandaks. Talihärm on finišis 23. kohal.

Talihärm (hetkel finišis 19.) ETV-le: "Täna rajal oli väga raske tunne. Jaksasin sõita normaalselt, aga oli raskem kui sprindis või jälitusses. Teise tiiru viimasest lasust on kõige rohkem kaju, selle oleksin suutnud kindlasti alla lasta. Ei saaks väita, et mul suuskadega mingi probleem oleks täna."

Regina Ojale tuleb kolmandast tiirust samuti kaks trahvi, läheb 58. kohale (+5.05,3, kokku 3 trahvi).

Tomingas laskis neljandas tiirus kaks trahvi ning läheb kokku 4 trahviga 48. kohale (+6.10,4).

Marketa Davidova (0) on maailmameistrina finišis, edestades rootslannat Hanna Öbergi (1) 27,9 sekundiga. Austerlanna Hauser (2) hetkel pronksi peale (+1.52,2).

13,4 km punktis on Davidova Öbergiga võrreldes vahet paar sekundit isegi kasvatanud - 30,8 sekundiga liider ja teel kuldmedali poole.

Talihärm ja Tomingas hoiavad kolmandas tiirus 35. ja 36. kohta.

Regina Oja lasi teisest tiirust ühe trahvi ja hoiab seal 39. kohta (+2.28,5).

Neljandas tiirus laseb puhtalt Marketa Davidova ja on tõenäoliselt maailmameister. Tšehhitar kõik 20 märki täna alla lasknud. Juhib Öbergi ees 28,2 sekundiga.

Tomingas jätab kolmandas tiirus ühe märgi püsti. Läheb 32. kohale.

Röiseland (Norra) laseb neljandas tiirus kaks trahvi juurde ja läheb oma kolme trahviga (kokku) 10. kohale.

Finišis on täna kaks märki püsti jätnud Talihärm 10 sportlase seas viies (+1.21,5 Wiererile).

Austeralnna Hauser jätab viimases tiirus kaks märki püsti ja läheb teiseks (+1.29,4 kaotust Öbergile).

Hanna Öberg (1) lasi viimases tiirus nulli ja juhib Wiereri (2) ees 1.46,3-ga. Norralanna Lien võtab viimasest tiirust oma kaks esimest trahvi ja jääb medalimängust välja (5. koht; +2.02,8).

Regina Oja alustas võistlust puhta laskmisega ja see annab talle esimeses tiirus 27. koha (+45,5).

Tomingas lasi teisest tiirust nulli ja läheb hetkel 23. kohale (+2.07,0; 1 trahv).

Talihärm laseb viimases tiirus VIIEST VIIS ja hoiab üheksa sportlase seas neljandat kohta (+1.14,4). Temalt täna kaks möödalasku.

Kolmandas tiirus läheb juhtima austerlanna Hauser (0 trahvi), Lienist sõitnud 17,9 sekundit kiiremini. Öberg kolmas, Wierer neljas.

Hanna Öberg laseb kolmandas tiirus esimese trahvi, norralanna Lien ei eksi ja püsib kolme tiiru järel nulli peal. Lien uus liider, Öberg teine (+23,5).

Tuuli Tomingas lasi esimesest tiirust ühe trahvi, viimane märk jäi üles. See viib ta hetkel 37. kohale (+1.37,3). Talihärm hoiab avatiirus 33. kohta (+1.31,0).

Tomingas on 1,4 km punktis 41. kohal (+17,6).

Dorothea Wierer laseb kolmandas tiirus esimese trahvi, viimane märk jääb üles. Aga läheb hetkel ikkagi liidriks 1.13,6-ga Häcki ette.

Talihärm laseb kolmandas tiirus nulli ja on kaheksa sportlase seas viiendal kohal (+51,8). Juhib samuti kokku kaks trahvi lasknud šveitslanna Häcki.

Teises tiirus on 20,9 sekundiga Alimbekava ette liidriks läinud rootslanna Hanna Öberg (kaks nulli).

Tuuli Tomingas startis!

Valgevenelanna Alimbekava laseb samuti teise tiiru nulliga ja läheb 2,1 sekundiga Wiereri ette liidriks.

Dorothea Wierer läbis ka teise tiiru puhtalt ja läheb Chevalier-Boucheri ette 1.07,8-ga liidriks.

Teisest tiirust sai Talihärm ühe trahvi juurde. Kahe trahviga läheb tiirust väljudes kuue naise seas kolmandale kohale (+1.30,1).

Lätlanna Bendika sai esimesest tiirust kaks trahviminutit ja on seal kindlalt viimane.

4,4 km peal on Talihärm kaheksa sportlase seas seitsmes (+1.25,5 kaotust avatiirus puhtalt lasknud rootslannale Perssonile).

Esimeses tiirus läheb Wiereri ette liidriks tšehhitar Lucie Charvatova, itaallanna kaotab talle 7,3 sekundit. Puhtalt on lasknud kuus naist.

Tobreluts annab ETV eetris teada, et Johanna möödalask oli pool kuuli kella viie peal mööda.

Esimesena laseb esimeses tiirus nulli austerlanna Dunja Zdouc, kes läheb liidriks Sola (1 trahv) ette 33,2 sekundiga. Üks möödalask tähendab teatavasti ühte trahviminutit. Talihärm laseb ühe märgi mööda ja läheb viiendaks (+59,1), Vitozzist mööda.

Esimesena startinud Liza Vittozzi (Itaalia) jättis esimeses tiirus koguni kaks märki püsti.

Talihärm 1,4 km punktis kuue sportlase seas viimane (+16,2 kaotust valgevenelannale Solale).

Talihärm alustas!

Talihärm saab stardi kell 13:08, Tomingas 13:31, Oja 13:41.