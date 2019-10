Võideldes kaotanud HC Tallinn pudenes eurosarjast

Marko Slastinovski viskas 5:0 vahespurdi jooksul kolm väravat ja 55. minutil tuli Karu tabamusest 25:27. Kui mängida jäi kolm minutit, realiseeris Slastinovski karistusviske ning kaotusseis oli minimaalne, 27:28. Päev varem palju pahandust teinud vasaksisemine Vilius Juozaitis suurendas siiski vahet ning Kauno Ažuolas-KTU sai 30:28 võidu.

Kahe mängu kokkuvõttes jäi Tallinn seega alla koondtulemusega 52:56 ning pudenes teist aastat järjest eurosarja avaringis. Lees viskas pealinlaste kasuks kümme, Slastinovski kuus, Oberg neli ja Karu kolm väravat. Vastaste täpsemad olid Jankauskas 11, Stankunas seitsme ja Juozaitis kuue tabamusega.

"Tabloo ei valeta – leedukad olid meist neis mängudes paremad. Veidikene, aga siiski. Suhteliselt sarnase käsikirja järgi kulgesid mõlemad mängud – kui saime kaitse pidama ja jooksma, siis kõik toimis. Aga kui eile jätsime 14 viset kuue meetri pealt või kiirrünnakutest viskamata, siis täna ka kümmekond," tunnistas peatreener Lepp realiseerimisprobleemi.

"Vastased olid pisut võimsamad ja kui lootsime, et ehk nad täna väsivad, siis sitked on need leedukad! Ka tegid nende väravavahid selgelt parema esituse kui meie omad. Muidugi pole kaotused meeldivad, aga väga positiivne oli, et võitlesime lõpuni. Euromängud on meie meestele hindamatu kogemus," lisas Lepp.