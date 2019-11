Viljandi võitles Balti liigas poolteist mängu hästi, aga jätkab punktita

Varik viskas viljandlaste kasuks kuus, Robert Lõpp neli ning Koks ja Hapal kolm väravat. Viljandi on Balti liigas kaotanud kõik neli kohtumist, Šviesal on kolm võitu, nagu HC Kehra/Horizon Pulp&Paperilgi, kuid leedukad tõusid parema väravate vahe toel uueks B-alagrupi liidriks.

"Üldkokkuvõttes võib ju öelda, et kolm poolaega neljast mängisime hästi. Oli võitlust, kaitses saime mitmed asjad toimima ja rünnakulgi tuli väravaid. Lisaks oli üle pika aja protokollis 16 nime ja ühe mängija pidin isegi välja jätma, nii et positiivne seegi. Kindlasti häirib endiselt pikk mängupaus, loodame et kalendrikoostajad edaspidi seda arvestavad," lausus Koks.

"Laupäeval kulges mäng tõusude ja mõõnadega ning palju jäi realiseerimise taha. Teadsime vastaste väravavahti, aga ikka ei suutnud teda üle mängida. Täna muutus Šviesa kaitse teisel poolajal agressiivsemaks, meie omakorda väsisime ja kaotasime Raiko Roosna väljalangemisega joonel ühe käigu," kommenteeris Viljandi peatreener.