Viljandi HC oli nädala jooksul teistkordselt parem Raasiku/Mistrast

Kohtumine Aruküla Põhikooli spordisaalis algas Viljandi puurivahi Rasmus Otsa kahe suurepärase tõrjega, teine neist karistusviskel. Üldiselt patustasid aga mõlemad meeskonnad algminutitel tehnilise praagiga ja skoor oli visa kasvama. Kahel korral viis Martin Nerut võõrustajad juhtima – 3:2 ja 4:3, kuid Viljandigi ründemäng hakkas vaikselt toimima.

Avaveerandtunni lõpetuseks tabas kahel korral järjest Viljandi talvine täiendus Andrei Basarab ning külalised said 8:5 ette. Pikalt püsis vahe kahe-kolme peal, raasikulaste poolel hiilgas mitme tõrjega väravavaht Kristian Käbi. Siis võtsid mulgid ette uue spurdi – esmalt tabas Mihkel Lõpp ja siis kahel korral Oliver Ruut – ning seis oli 12:8.

Raasiku/Mistra kaitse hakkas paremini pidama, Viljandi rünnak muutus hambutuks ning esmalt vähendasid vahet Nerut ja Enrico Anton. Siis leiti kauni kombinatsiooni lõpetuseks joonelt Taavi Tibar ja seis oli 13:11. Puhkepausile mindi siiski Viljandi juhtimisel 15:12.

Kodumeeskond alustas teist pooltundi hästi ja pärast Neruti tabamust tõrjus väravasuule vahetatud 16-aastane Johannes Paju kuu aega tagasi 17-aastaseks saanud Hendrik Koksi karistusviske. Eduseisul 18:15 tegi Viljandi 5:0 vahespurdi, mille jooksul realiseeris kolm kiirrünnakut Mikk Varik ja korra saatis palli vastaste tühja puuri ka Ots.

Raasikul oli võitlusvaimu veel piisavalt, koheselt vastati kolme järjestikuse väravaga ja Tibari tabamuse järel oli 51. minutil seis 24:19. Lähemale kui viis väravat siiski ei saadud ning Viljandi võttis 29:23 võidu, olles sama vastase eelmisel kolmapäeval alistanud 32:23.

Võitjate kasuks viskas Mihkel Lõpp seitse, Varik kuus ning Koks, Ruut ja Sten Maasalu kolm väravat. Kaotajate täpseim oli Nerut seitsme tabamusega, Tibar ja Anton lisasid viis. Meistriliiga jätkub vabariigi aastapäeval, kui Põlvas on algusega kell 19 vastamisi kohalik Serviti ja Tallinn.

Liider Servitil on 28, Viljandil 19, Tallinnal ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paperil 17 punkti. Sealjuures on Serviti ja Tallinn pidanud 14 mängu, Kehra ühe ning Viljandi kaks enam. SK Tapa/N.R. Energy hoiab seitsme silmaga viiendat kohta ja Raasiku/Mistral on kaks punkti.