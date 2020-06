Viljandi HC mängija siirdub Makedoonia kõrgliigasse

"Kõigile, kellega oli au mängida, klubi poolehoidjatele, treenerile ja klubi töötajatele, tahan ma öelda, et olen väga rõõmus selle üle, et sain mängida Viljandis kolm aastat! Need kolm aastat jäävad mulle meelde kui väga hea aeg, Viljandis tundsin ma ennast koduselt, raske on lahkuda, aga see on sport ja sooviks ennast proovile panna uues keskonnas, uutel meistrivõistlustel!" ütles Khapal Viljandi HC kodulehel.

1976. aastal Makedoonia meistriks kroonitud GRK Tikveš mängis eelmisel hooajal esiliigas, kuid tõusis tulevaks sügiseks tagasi kõrgliigasse.