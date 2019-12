VIDEO | Rootsi juunioride käsipalli mängu ajal sõitis purjus juht autoga saali, noored mängijad pääsesid vigastusteta

Kõik mängijad ja pealtvaatajad põgenesid õnnetuse järel saalist. Ükski noor käsipallur vigastada vahejuhtumis õnneks ei saanud.

"Kohutav. Värisen praegu sellele mõeldes," sõnas klubi Skånela IF-i, kes oli turniiri korraldaja, juhatuse esimees Magnus Larsson. "Sein kukkus sisse. Meil oli õnneks teadustaja, kes kiirelt reageeris ja palus kõigil saalist lahkuda ning rõhutas, et keegi ei tohi autole läheneda. Polnud ju teada, mis tegelikult juhtus."

"10 sekundit enne intsidenti oli mängijad just selles kohas olnud, kuhu auto sisse sõitis," avaldas Bodensi peatreener Johan Nyström Expressenile. "See on puhas õnn, peaaegu ime, et keegi sel hetkel seal ei seisnud ja keegi viga ei saanud."

Kohtumine Skåre ja Bodensi vahel peatati ning seda hiljem enam ei jätkatud. "Pärast oli meeleolu karm. Mitmed poisid olid ikka häiritud. Istume praegu ühes konverentsiruumis ja laseme kõigil, kes tahavad, oma tundeid paberile kirjutada. Alguses räägiti plaanist, et teises saalis mängu jätkata, aga leppisime Skåre meeskonnaga kokku, et see pole õige aeg. See on ime. Kõik oleks võinud palju hullemini lõppeda."

Rootsi meedia teatel sai autojuht õnnetuses väikseid vigastusi ning kohalik politsei vahistas ta alkoholijoobes auto juhtimise eest.

Här kraschar bilen in i idrottshallen – mitt under en handbollsmatch i Vikingahallen i Märstahttps://t.co/dBISxFSQOk pic.twitter.com/6A0J9NrHtQ — Expressen (@Expressen) November 30, 2019