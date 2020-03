Venemaale jäänud käsipallur Dener Jaanimaa: Moskvas on vähe nakatunuid, see tundub kahtlane

Praeguseks on siiski hooaeg pausil. "Trenni teeme, mis on väga veider, sest mujal Euroopas on ka trennid suletud. Muidugi, kes väheke haige, teda ei lasta saali sissegi," vahendas Jaanimaa sõnu ERR-i spordiportaal.

Siiski võtavad venelased Jaanimaa sõnul olukorda ehk liigagi stoiliselt. "Nii palju kui lugenud olen ja uudiseid vaadanud, siis Moskvas on kuidagi vähe nakatunuid. See tundub kuidagi kahtlane."

Hetkel midagi erilist märgata ei ole. "Elu läheb edasi nagu paar kuud tagasi. Inimesed võtavad seda väga vabalt. Ma ei ütleks, et see on hea," lisas Eesti koondislane.

Loe artikli täisteksti ERR-i spordiportaalist.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat karantiinis . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!