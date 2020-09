Uusi mängijaid tutvustanud Kehra oli võõrsil parem Tapast

Kehra suutis mängupäeval korda saada üleminekupaberid ja täienes kahe Venemaalt tulnud vasakukäelise palluriga. 28-aastane paremsisemine Artjom Buš viskas mullu idanaabrite kõrgliigas viienda koha saanud Saratovi SGAU kasuks 32 ning neli aastat noorem paremäär Danil Gumjanov 9. kohale jäänud Taganrog-JFU heaks 64 väravat.

Uustulnukad tulid algkoosseisus platsile ja Buš avas teisel minutil skoori. Tapa püüdis vastaste mängujuhti Vladislav Naumenkot pidurdada 5-1 kaitsega ja mingi aja see toimis. Väheväravalise alguse järel viis Martin Adamson võõrustajad 4:2 juhtima. Mikola Naum seisis Tapa väravasuul kui müür, ega lubanud oma selja taha üheksa minuti jooksul palligi.

Aleksander Oganezovi täpse karistusviske järel juhtis Tapa juba 6:2, kuid siis muututi rünnakul passiivseks. Kehra väravavaht Viktor Nikolajev võttis kolleegist eeskuju ning valusalt nõelati kiirrünnakutega. 20. minutil viis Janar Mägi Kehra jälle juhtima, 7:6 ning 14 minutiga tehtud 8:0 vahespurdi järel oldi 10:6 ees.

Poolaja lõpul tuli kodumeeskond siiski mängu tagasi ning pärast Naumi ülitäpset söötu seadis Ivary Volkov puhkepausiks tabloole numbrid 9:11. Teise pooltunni algul vähendas Tapa korduvalt vahe minimaalseks, kusjuures jätkuvalt särasid Naum ja Nikolajev. Marten Saar tegi karistusviskest 12:12 ja 39. minutil viis Volkov üle pika aja Tapa ette, 14:13.

Jätkus tasavägine mäng, kus väravavahid tõestasid, et nemad on neljapäevase kohtumise kangelased – kuueminutilise perioodi jooksul ei saanud kumbki meeskond palli väravavõrku. Siis hakkasid mõlemad tiimid oskuslikult kasutama kiirrünnakuid, kuid just kehralaste omad tõid neile edu.

Vahur Oolup oli tapalased just 16:15 juhtima viinud, kui kahe minuti jooksul vastasid Mägi, Gumjanov kahel korral ja Naumenko ning Kehra oli 19:16 ees. Saar hoidis oma tabamustega Tapat mängus, kuniks Mägi viskas 56. minutil 22:18. Kehra võitis kohtumise 23:20 ja kirjutas liigatabelisse teise võidu.

Võitjate kasuks viskasid Mägi ning kaks uustulnukat ehk Buš ja Gumjanov neli väravat. Kaotajate poolel tabas Saar seitse, Oolup neli ning Adamson ja Volkov kolm korda. Meistriliiga esimese täisvooru lõpetab reedel kell 19 Kalevi spordihallis algav tunamulluste finalistide Tallinna ja Põlva Serviti vastasseis.