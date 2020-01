Tippliiga tippu kerkinud Patrail uskumatust üllatusest, täitmata unistusest, koondisest ja tulevikust

Aastad pole vennad, teinekord isegi mitte kaugelt sugulased. Eelmine hooaeg oli TSV Hannover-Burgdorfi 31-aastase tagamängija Mait Patraili jaoks rusuv. Oktoobris tegi ta seljale häda, novembris platsile naastes vigastas kohe parema põlve ristatisidemeid ja oligi kõik. Hannover lõpetas hooaja Saksamaa Bundesligas 13. kohaga. Ühtlasi kummitas 2012. aastast Hannover-Burgdorfi esindanud põlvalast teadmine, et leping klubiga lõppeb. Uue pakkumisega oodati pikalt, et näha esmalt, kuidas Patrail taastub.

Aasta hiljem on kõik 180 kraadi pöördunud. Tervis on tagasi, klubi hoiab 14 võidu, kolme viigi ja kolme kaotusega liigas teist kohta, karikasarjas on taas murtud final four’i ning Patrail valiti oktoobrikuu parimaks mängijaks.