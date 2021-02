Tapa võttis Balti liigas magusa võidu, Serviti leppis viigiga

Liigatabeli tipp muutus veelgi tihedamaks. Servitil 17 punkti, järgnevad Dragunas ja Šviesa 13 silmaga, kuid esimesel on Eesti meistrist üks ning teisel kolm mängu vähem peetud. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja Viljandi HC jätkavad kaheksa punkti peal ning Tapal on nüüd tabelis neli silma.

Elmu Koppelmann: meeldis, kuidas võideldi ja oma mängu peale suruti

SK Tapa/N.R. Energy jättis laupäeval Leedu valitsevalt meistrilt ja karikavõitjalt Klaipeda HC Dragunaselt saadud suure kaotuse selja taha ning alustas Kaunase Granitas-Karysi vastu väga hästi. Esimese 18 minuti jooksul ei saanud kumbki meeskond enamat minimaalsest edust. Tapa peatreener Elmu Koppelmann vahetas julgelt ja skooriti laial rindel.

Viigiseisul 9:9 oli tapalastest juba kuus pallurit käe valgeks saanud, samas ei suudetud kuidagi pidurdada Paulius Šarkauskast. Roger Muskat viis 18. minutil Tapa 12:11 juhtima, aga järgmised 11 minutit ei lisandunud väravatki. Granitas võitis poolaja 16:13 ning kaotusseis võinuks olla hullemgi, ent Mikola Naum tõrjus Tapa väravasuul kaks karistusviset.

Riietusruumist väljusid tapalased sisukalt ja 5:1 vahespurdi lõpetuseks pommitas Aleksander Oganezov 18:17 juhtvärava. Tasavägine mäng jätkus lõpuni, kord oli üks meeskond ees, siis teine. Oganezovi tabamus 42 sekundit enne lõppu tõi aga Tapale magusa 28:27 võidu. Võitjate kasuks viskas Oganezov üheksa, Rail Ageni seitse ja Marek Palmsalu neli väravat. Avapoolajal seitse korda skoorinud Šarkauskas lisas teisel pooltunnil vaid ühe tabamuse.

"Kogenud mehed hoidsid meid täna üleval, aga samas tegi ka noor mängujuht Endrik Jaanis hea mängu. Ja üle ega ümber saa me Mikola Naumist. Kolka seisis rahulikult ja kindlalt, vahel üllatab ta mindki oma positsioonivaliku ja tõrjetega," kiitis Balti liigas teise võidu saanud Tapa peatreener Elmu Koppelmann.

"Arvestades kui palju meil põhimehi puudu on ja kui rohkelt jõudu eile kulutasime, võib vägagi rahule jääda. Mulle meeldis, kuidas võideldi ja oma mängu peale suruti. Positiivne oli ka, et ei tegeletud kõrvaliste asjadega, hoiti mänguplaanist kinni ja vahel isegi kuulati treenerit," muigas Koppelmann.

Serviti peatas Dragunase vastu kaotusejada, aga võitu ei saanud

Põlva Serviti oli viimased neli omavahelist kohtumist Dragunase vastu kaotanud. Pühapäeval jäädi algul taha, 14. minutil juhiti pärast Mathias Rebase tabamust 7:6, ent järgmise üheksa minutiga väravalisa ei saadud. Dragunas pääses ette 10:7, mäng muutus jõuliseks ja närviliseks.

Vastaste vasakukäeline tagamees Gytis Šmantauskas sai juba 27. minutil kolmanda kaheminutilise karistuse ja punase kaardi. Serviti suutis poolaja lõpu enda kasuks kallutada ja Carl-Eric Uibo tõi mõni sekund enne vaheajavilet tabloole 11:11 viigi.

Teise pooltunni algul olid põlvalased teravad, nõelasid mitmel puhul kiirrünnakutega ning Sander Sarapuu viis võõrustajad 15:12 juhtima. 44. minutil tegi Ülljo Pihus 20:16, kuid kuus minutit hiljem tuli võimsas viskehoos Deividas Virbauskaselt 22:22.

Lõpuminutitel pääses juhtima juba Dragunas, aga Serviti võitles välja viigi, kui Anatoli Tšezlov 45 sekundit enne lõppu seisuks 27:27 tabas. Virbauskasel oli veel võimalus, ent tema viimase sekundi viskest lendas pall posti. Rebane ja Pihus viskasid põlvalaste kasuks kuus väravat, Virbauskase arvele jäi lõpuks 12 tabamust.

Viljandi naaseb Leedust punktilisata

Teist päeva järjest võõrsil mänginud Viljandi HC kohtus Leedu liigaliidri Vilniuse VHC Šviesaga. Võrdse alguse järel spurtis kodumeeskond 11. minutiks 6:3 eduseisu ning pikalt püsis vahe kahe-kolme värava peal. 24. minutil tabas Mihkel Lõpp seisuks 10:8, aga see jäi mulkide viimaseks väravaks avapoolajal.

Puhkepausile mindi Šviesa juhtimisel 15:8 ja teise pooltunni algus polnud parem. Leedukad põgenesid 19:8 eduseisu ning said 28:20 võidu. Lõpp viskas Viljandi kasuks viis ja Kristjan Koovit kolm väravat. Karolis Bliuvas oli kohtumise resultatiivseim kuue tabamusega.

"Punkte sellelt reisilt ei saanud, aga kogemuse võrra oleme jälle rikkamad. Tõsi, tahaks et need kogemused hakkaks tulemusteks vormuma, aga olen kindel, et seegi juhtub. Eile kulus palju energiat vastase tagaajamisele ja kuigi tegime üle pika aja parema teise kui esimese poolaja, siis lõpuni ei jaksanud," vaatas Viljandi peatreener Marko Koks tagasi.

"Täna oli meil puhanud Šviesa vastu raske. 60 minutit jalgades, bussisõit ka veel, aga ikkagi natuke lihtsalt andsime alla. Numbrite järgi võib-olla väga kole polnudki, aga mängu oli vähe. Eneseusu ja realiseerimise taha jääb hetkel palju," analüüsis Koks.