Tänavapoiss, kellest sai ühe linna legend: Soome käsipalli paha poiss tuleb Eestisse

"Mind on kutsutud platsil vangiks, jõhkardiks, pahaks poisiks ja paljude teiste nimedega, kuid need inimesed ei tea minu lugu," ütles teismelisena isata jäänud ning palju üle elanud Tamminen Yle Areena intervjuus. "Kuid ma usun, et Soomes ei ole ühtegi võistkonda, kes mind oma koosseisu ei tahaks."

"Kuskil teismeeas ärkasin hirmsas pohmakas koridoris lamamas, võtmed kadunud ning sel hetkel tõid mu esimene treener "Pilkku" ning mu ema mind järeldusele, et nii enam edasi minna ei saa," tänab Teemu oma tolleaegset juhendajat Markku Tuomit, kes mehe teismelisena põhimõtteliselt tänavalt tagasi käsipalli juurde tõi, ning oma ema. "Nüüdseks on aastaid mu elu käinud juba täisprofessionaalses rütmis, mille juurde käib eeskujulik käitumine, korralik toitumine ning teenitud puhkus."

"Cocksis on alati kõik asjad korras olnud ning olen olnud klubi uue tõusu algusest nendega," vastas 33-aastane Tamminen, kelle 70 protsenti tätoveeritud kehast katavad osa ka Riihimäe linna tähtsamad objektid, miks ta on vaatamata paljudele välismaa pakkumistele jäänud Soome liigasse. "Ma olen olnud suur osa võistkonna moodustamisel ning mu süda tuksub alati punakollases (Riihimäe Cocksi särgi värvid - toim.) rütmis. Oma kehale joonistatud piltidega näitan kõigile, kes on selle linna šeriff (naerab - toim.)"

"Minu suur iidol, mentor ning eeskuju on Eesti läbiaegade parim mängija Kristo Järve, kes võiks siiani soovi korral käsipalli mängida," vastas Tamminen HC Tallinna lehel küsimusele, kes paljudest eestlastest, kes Cocksis mänginud on, talle suurima mulje jätnud on. "Kristo allkirigi on mulle käe peale tätoveeritud."

"Tallinna osalemine Soome meistriliigas on tõeliselt hea otsus. See lisab sarjale vürtsi ning annab võimaluse lisada värsket verd, uusi oskusi ning teistsuguseid kogemusi," kiitis seitse järjestikust Soome liiga tiitlit võitnud Cocksi liider Eesti pealinlaste liitumist ning rääkis oma aastate tagusest naljatlemisest Tallinna treeneri, Risto Lepaga. "Hetkel on mul Cocksiga 1+3-aastane leping, mille kavatsen kindlasti lõpuni mängida, kuid pärast seda ei tea kunagi. Tallinn ja Tamminen, kes teab, ära kunagi ütle ei iial (naerab - toim.)"