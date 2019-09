Tallinna rahvusvahelise käsipalliturniiri võitis kaotuseta jäänud Kehra

"Eks tegu ole kontrollturniiriga, seega sai palju erinevat proovitud, kõigile mänguaega antud ja ka ohtralt vahetatud. Kindlasti saab rahul olla üldfüüsilise poolega, kohati toimisid hästi ka kaitse ja väravavahid. Tööd tuleb veel teha rünnakutega, mõtteainet andis turniir piisavalt," sõnas HC Kehra uus peatreener Mart Raudsepp.

"Meil on uued mängijad väravavahi ja mängujuhi kohal ning neile positsioonidele uute meeste sissetoomine võtab kindlasti palju aega. Usun, et läheb mitu kuud, enne kui mängupilt joonistub meie tahtmise järgi," vihjas Raudsepp kehralastega liitunud 29-aastasele Vladislav Naumenkole Ukrainast ja kuus aastat nooremale venelasest puurivahile Viktor Nikolajevile.

Tallinn kogub alles vormi, Tapa paneb pusletükke kokku

Turniiri viimases mängus vajas Tallinn vähemalt viiki Granitas-Karysi vastu, et teisest kohast kinni hoida. Väga võrdses lahingus libisesid leedukad teisel poolajal juhtima, kuid neli minutit enne lõppu tegi Rainer Kelk 22:21 ja mullune Eesti karikavõitja sai 25:23 võidu. Pärast aastast pausi platsile naasnud Slastinovski oli Tallinna resultatiivseim seitsme väravaga.

"Oleme alles ettevalmistuse varajases faasis ja vormist on asi kaugel. Lõpetasime pika üldkehalise laagri ja veel see nädalgi tegime jõutrenne. Peame arvestama, et hea tuleb olla umbes kuu aja pärast, mil meie jaoks algab Euroopa karikasari," kommenteeris HC Tallinna peatreener Jüri Lepp.

"Hea oli, et mitme kogenuma mängija - Markus Viitkar, Uku-Tanel Laast, Enrico Anton ei teinud kaasa - puudumisel said noored palju mänguaega ning ka tõsiasi, et kõik jäid terveks. Tavaliselt ma pallureid avalikult ei kiida, aga selle turniiri puhul võin küll öelda, et Markus Oliver Mädo on teinud väga positiivse arenguhüppe," tunnustas Lepp.

SK Tapa jäi turniiril punktita, ent ei saanud üheski kohtumises pallurite kooli- või töökohustuste tõttu täiskoosseisuga kaasa teha. "Lisaks kaotasime viis mängijat väiksemate või suuremate vigastustega. Eelmise nädala Leedu-turniiriga kokku oli meil lühikese ajaga üheksa mängu ning seda on natuke palju," tunnistas Tapa peatreener Elmu Koppelmann.

"Küllap põhikoosseisus avanuks me ka punktiarve, aga kohati tegime siiski päris ilusaid asju. Tervikuna oli Tallinn Cup väga kasulik ja öeldakse ju, et võistlus on kõige parem treening. Pilt on ees, nüüd on vaja pusletükid kokku panna. See ei saa olema kerge, ent läheneme hooajale heatujuliselt," lisas tapalaste kogenud juhendaja.

Ibis Tallinn Handball Cup 2019 lõplik paremusjärjestus: 1. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 9 punkti, 2. HC Tallinn 8 punkti, 3. Kaunase Granitas-Karys (Leedu) 5 punkti, 4. Grankulla IFK (Soome) 5 punkti, 5. Peterburi HC Neva 2 (Venemaa) 3 punkti, 6. SK Tapa 0 punkti.