Tallinn teeb nädalavahetusel debüüdi Soome meistriliigas

Laupäevane vastane AIFK on sel hooajal Soome liigas mänginud ühe mängu, kui koduseinte vahel kaotati Helsingi Dickenile 20:39. Tasulisel SolidSpordi lehel nähtav kohtumine Turus algab laupäeval, 26. septembril 14.00.

"Laupäeval täitub üks eesmärk, mis veel eelmise aasta suvel tundus utoopilisena. Tahaks siiralt loota, et tulevikus saaks asja ka Eesti-Soome ühisliigast, kuid eks seda näitab tulevik," rääkis Tallinna peatreener Risto Lepp eesootavast nädalavahetusest ning vaatas tagasi eelmisele Eesti meistriliiga mängule. "Peale šokkkaotust Tapale on meil kõva tõestamisvajadus. Tunnustan Tapat kõva esituse eest, loodetavasti hoiavad nad oma head taset läbi hooaja ja Eesti liiga on saanud ühe stabiilselt tugeva võistkonna juurde. Loomulikult olin mina peatreenerina ning ka mängijad väga pettunud pärast alla igasugust arvestust esitust. Komistasime ka eelmisel hooajal Tapa otsa võõrsil, kuid teatavasti õpitakse meeskonnana peaasjalikult just kaotustest."



Pühapäevane vastane GrIFK on jõudnud juba pidada kaks kohtumist, kui esmalt võideti kodus Ott Variku koduklubi Siuntio IF 25:23 ning siis jäädi võõrsil alla Karjaa BK-46-le 24:31. Grankulla võistkonna treeneriks on Soome käsipalli elav legend Mikael Källman, kes muuseas mängijana võitis kahel korral maailma tugevaimaks liigaks peetava Saksamaa meistritiili ning tema kapil seisab ka EHF Cup-i võitjakarikas. Treenerina ka Soome koondist tüürinud mees viis HC Westi (praegune Grankulla IFK) klubi esimese Soome meistritiitlini. Kohtumine, mis on samuti nähtav Solidspordi kaudu, algab pühapäeval, 27. septembril 14.00.

"Erinevalt tavapärasest oleme tänavusel hooajal saanud võistkonna väga hilja komplekteeritud ning paari lüli on veel tegelikult juurde vaja, et raske ja tiheda hooaja vastu peaksime. Paljud asjad ei toimi veel nii kaitses kui rünnakul. Kaotuse eest vastutab treener ning näen palju kohti nii endal kui mängijatel, kust saame kõvasti juurde panna. Vihkan kaotamist ning Soome läheme mõlemale vastasele kõva lahingut andma. Meid ootab kaks väga rasket mängu. Soovin näha võitluslikku, kiiret ja intelligentset mängu, mis meie mängustiili iseloomustama peaks", lausus Risto Lepp.