Tallinn ja Serviti võtsid Kalevi spordihallis kindla võidu

Avakohtumises tuli Tallinn platsile revanšimõtetega, sest kaks kuud varem oli Tapal samale vastasele koguni kümne väravaga alla jäädud. Tapal puudus joonemängija Artur Morgenson, aga meistriliigadebüüdi tegi 16-aastane vasakukäeline noortekoondislane Ilja Kosmirak. Tallinnal jäid kasvatajaklubi vastu eemale Kaspar Lees ja Karl Kramm.

Mäng algas tasavägiselt, kuid pigem Tallinna taktikepi all. Korraks sai Tapa juhtima, pärast Rail Ageni kiirrünnakuväravat 5:4, aga edu kestis vaid tosin sekundit. Peagi tuli esmakordselt suurem kui minimaalne vahe, sest Mikk Pinnonen viis võõrustajad 7:5 ette. Marek Karu kasvatas pealinlaste edu kolmele, aga siis liitus ründetegevusega Vahur Oolup.

Tapa parim snaiper oli kuni 19. minutini meeskonda vaid kaitses aidanud ja ilmselgelt viskenälga kasvatanud, sest värske rahvuskoondislase esimesed kolm teele saadetud palli leidsid tee võrku ja 23. minutil oli tablool viik 11:11. Enne poolajavilet rebis Tallinn uuesti juhtima ning puhkama mindi pärast Markus Viitkari tabamust seisul 16:13.

Teise pooltunni avavärava viskas küll Kosmirak, aga siis põgenes Tallinn. Väravavaht Armis Priskus leidis korduvalt ülitäpsete söötudega kiirrünnakusse sööstnud Karu ja Tapa rünnakujoonis jooksis lootusetult sõlme. 7:1 vahespurdi lõpetas Karu värav, tehes 39. minutil Tallinna eduseisuks 23:15.

Tapa ründemootor läks küll jälle tööle, aga mäng muutus lahtiseks ja vahe oluliselt ei muutunud. Tallinn sai 36:27 võidu ning tõusis liigatabelis Tapast mööda. Võitjatel viskasid Karu, Viitkar ja Andrei Vahnovitš kuus väravat. Tapal said sama arvu tabamusi kirja Oolup ja Martin Adamson, Kosmirak lisas viis väravat.

Õhtu teises mängus olid vastamisi meeskonnad tabeli eri otstest ehk täiseduga Põlva Serviti ja punktita Raasiku/Mistra. Põlvalased andsid puhkust kogenud kaadrile, Tallinna-reisi jätsid vahele teiste seas ka Indrek Neeme, Kristjan Muuga ja vigastusest paranenud Eston Varusk. Raasiku tõi esmakordselt platsile aga hiljuti registreeritud ekskoondislase Marko Slastinovski.