Suitsulatikas, lihtsus ja eesti keel ehk mida igatsevad välismaal elavad sportlased oma kodumaa juures

“See võib küll olla klišee, aga mina igatsen enim oma peret ja pärissõpru. Ega ma siin “loner” pole, aga kodused inimesed on ikka lahedamad,” kommenteeris hommikul kama söönud Sten Maasalu Käsipall24.ee lehele.

Juba kümnendat hooaega Soomes alustav Sten Toomla ütles: “Igatsen välismaal olles kõige rohkem oma tulevase lapse ema, kes hetkel Saaremaal töökohustustega hõivatud on.”

“Eesti lihtsust. Kui midagi on vaja korda ajada, siis saab selle kõik teha interneti kaudu, välismaal olles on veel palju bürokraatiat,” vastas hetkel Prantsusmaal asetsev koondislane Jürgen Rooba.

“Tänapäeval on võimalik asju välismaal olles ka osta, nii et ehk perega koos olemine on see, millest tunnen enim puudust,” kommenteeris juba pikalt Saksamaal elanud Mait Patrail.

