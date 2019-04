SK Tapa peatreener käsipalli meistriliiga play-off'ide eel: tahame olla tujurikkujad ja mitte vähe!

"HC Tallinn on loomulikult soosik, aga võrreldes sügisega on meie mängukvaliteet kõvasti tõusnud, ma isegi olen natuke üllatunud. Poisid on võitlusvaimu täis ja kaotama me ei lähe. Vastupidi, tahame olla tujurikkujad ja mitte vähe! Vastased on vanemad ja kogenumad, aga kavatseme korralikult vastu hakata," kinnitas Tapa peatreener Elmu Koppelmann.

Mullune pronks Viljandi maadleb koosseisumuredega

Põlva Coop lõpetas põhiturniiri neljandana, neli punkti eespool Viljandi HC-st ning alistas mulgid kahel korral – võõrsil 26:24 ja kodus 30:27. A-vaheturniiril ei saanud põlvalased punktigi ning neil on hetkel seitsmemänguline kaotustejada. Viljandi kindlustas koha veerandfinaalis B-vaheturniiril, kus saadi neli võitu ja kaks kaotust.

"Usun, et tuleb põnev vastasseis. Senised tänavused kohtumised olid võrdsed, aga ka heitlikud. Näiteks avamängus kaotasime poolaja kaheksaga, ent lõpuks võitsime. Viljandi liidritele ehk nende kolmele välismängijale peame erilist tähelepanu pöörama, nood on kevadel päris heas hoos," analüüsis Coopi peatreener Kalmer Musting.

"Meil on viimased kuud möödunud vigastustelaine tähe all, aga kaotusteseeria pole meid muserdanud. Veerandfinaaliks tundub, et saame hetkeseisuga parima koosseisu platsile ja kogenud Priit Jõksi ja Andreas Rikkeni naasmine annab kindlasti palju juurde. Meil on ka väike koduväljaku eelis, mis pole ülitähtis, aga ikkagi," arvas Musting.

"Kahjuks on meil koosseisuga probleeme," tunnistas Viljandi peatreener Marko Koks. "Kristjan Kooviti puudumine jätab just kaitsesse suure augu ning lappimist ei aita Mark Lõpu sõrmevigastus ja tema venna Mihkli puudumine koolitegevuse tõttu. Peame valmismõeldud taktikat ümber mängima ja eks näis, kuidas see õnnestub."

Meistriliiga veerandfinaalide kalender:

17.04. 19:00 Põlva Coop – Viljandi HC (Mesikäpa hallis)

17.04. 19:00 HC Tallinn – SK Tapa (Raasiku spordihoones)

19.04. 14:00 Viljandi HC – Põlva Coop (Viljandi spordihoones)

19.04. 19:00 SK Tapa – HC Tallinn (Tapa spordihoones)

Vajadusel:

22.04. 19:00 Põlva Coop – Viljandi HC (Mesikäpa hallis)

22.04. 19:00 HC Tallinn – SK Tapa (Kalevi spordihallis)