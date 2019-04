SK Tapa alistas Aruküla/Audentese ja edenes veerandfinaali

Viimased kaks kodumängu HC Viimsi/Tööriistamarketi ja Viljandi HC vastu võitnud Tapa tõestas kohe avaminutitest peale, et 250 toetaja silme all on tahtmine veerandfinaali jõuda suur. Mikola Naumi üleväljasöödu realiseeris Ivary Volkov ja ehkki Rauno Kopli viigistas karistusviskest, läks aega üle kümne minuti, enne kui külalised mängust värava said.

Selleks hetkeks oli Tapa põgenenud 8:1 eduseisu! Kodumeeskonna kaitse oli Marek Puierästi juhtimisel väga tihe ja kui arukülalased saidki viskele, siis seisis müürina ees väravavaht Mikola Naum. Lisaks patustas Aruküla/Audentes lubamatult palju valesöötude ja pallikaotustega ning tapalased realiseerisid kiirrünnakuid pea ilmeksimatult.

Volkovi tabamus kasvatas 13. minutil Tapa edu 10:2 peale ning kuigi Aleksander Kesküla ja Rasmus Varik vähendasid vahet, tuli peagi võõrustajate uus spurt. Kaks väravat nii Robert Hiiemaalt, Kert Käharilt kui Vahur Oolupilt ning 25. minutiks oli seis 16:5. Vaheajavileks kasvas see veelgi ja Endrik Jaanise tabamus tõi tabloole numbrid 18:6.

Riietusruumist naastes ei muutunud esialgu midagi – Marten Saar ja Raimond Himma tabasid mõlemad kahel korral ning 36. minutiks juhtis Tapa 15 väravaga, 22:7! Aruküla/Audentes polnud aga veel alistunud. Esmalt viskas Varik kaks väravat järjest, häid tõrjeid tuli Siim Normakult ning vahe vähenes.

Tapa muutus lohakaks ja vastased hakkasid tabama ohtliku järjepidevusega. Külalised tegid 8:1 vahespurdi ja said seisu 23:16 peale. Enamaks siiski jaksu polnud ja Tapa sai 27:20 võidu. Oolup viskas kuus, Himma ja Saar neli väravat võitjate kasuks, kaotajate poolel tabas Kopli viis, Varik ja Martin Kalvet kolm korda.