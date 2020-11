Servitile loositi eurosarjas sobiv vastane, HC Tallinn kohtub tippklubiga

Euroopa klubikarikavõistluste tugevuselt kolmandas sarjas osalevad Eesti meeskonnad said teisest eelringist mänguta edasi. Koroonaviiruse levikust tingitud piirangute tõttu otsustas EHF, et HC Tallinn edenes järgmisse ringi mängimata soomlaste Karjaa BK-46 vastu ning Serviti oli samal viisil "üle" Norra klubist Kolstad Handball.

Serviti sai 32 parema seas loosi tahtel vastaseks 32-kordse Tšehhi ja Tšehhoslovakkia meistri Praha HC Dukla, kus mängib ka sinna eelmisel hooajal just põlvalaste ridadest siirdunud Martin Grištšuk. Dukla oli mullu hooaja peatamise hetkel kohalikus liigas teisel tabeliastmel ja jõudnud karikafinaali. Kolmel korral on Dukla võitnud Euroopa meistrite karika, kuid euroedu jääb siiski aastakümnete taha.

"Dukla pole sel hooajal sama heas hoos, mis mullu. Nii et arvan, et saime ühe parematest võimalikest vastastest. Samas loosikorvis olid ka HK Drammen Norrast või FH Hafnarfjördur Islandilt. Vaatame, mis lähinädalad toovad ja kas mängud toimuvad või äkki mängivad tšehhid mõlemad kohtumised Põlvas," arutles Serviti peatreener Kalmer Musting.

EHF European Cupi kolmanda eelringi avamängud peaks toimuma 12. või 13. detsembril ning korduskohtumised nädal hiljem. Serviti peab loosi tahtel esimese mängu kodus, samas kui HC Tallinn alustab võõrsil. Pealinlaste vastaseks loositi Rootsi klubi Ystads IF, kel ette näidata kaks meistritiitlit, viimane hooajast 1991/92.

Tänavust hooaega Rootsi meistriliigas on Ystad väga hästi alustanud ning on hetkel 19 punktiga teisel kohal. Liider HK Malmöst jäädakse vaid punktiga maha, kuid omatakse üht mängu varuks. Hooajal 2008/09 mängis samas meeskonnas Eesti 2003. ja 2005. aasta parim käsipallur Kaupo Palmar.

"Rääkisin just Kaupoga, kelle 17-aastane poeg Kasper Palmar mängib Ystadi duubelmeeskonnas, kuid on registreeritud ka eurosarjakoosseisu. Nagu isagi, tegutseb poeg paremsisemisena, aga muidugi on esindusmeeskonnas sellel positsioonil legendaarne Kim Andersson," kommenteeris Tallinna peatreener Risto Lepp.

"Ilmselt oli Velenje RK Gorenje kõrval tugevaim võimalik vastane selles loosikorvis, aga mul on väga hea meel võimaluse üle võrrelda võimeid sellise tippklubiga. Lisaks 38-aastasele Anderssonile, kes tegi võimsa karjääri THW Kielis, on meeskonnas näiteks veelgi kogenum ja Rootsiga olümpiahõbeda võitnud mängujuht Dalibor Doder," teadis Lepp.