Serviti võttis magusa revanši

Põlva Serviti esikoht Eesti karikavõistlustel ei liigitu kaugeltki üllatuste hulka. Vastupidi, aasta tagasi oli uudis see, et finaalis jäädi HC Tallinnale alla. Nüüd külalistele sõnaõigust ei antud, Serviti jäi koduses Mesikäpa hallis peale 27 : 17.

„Eeldasin, et tuleb võrdne mäng. Aga meil õnnestus vastaste tegutsemine suurepäraselt kinni panna. Olime agressiivsed ja väravavaht Eston Varusk oli tõeliselt hea. Rünnakuliidri koha kandis välja (viis väravat visanud) Alfred Timmo,” rääkis Serviti peatreener Kalmer Musting edu võtmest.

Praeguse seisuga on Servitil head võimalused kevadel kuues järjestikune meistritiitel võtta. „Meie eeliseks on tänavu ühtlane pink, igale kohale on võtta peaaegu võrdväärne mängija. Aga kevadele ette vaadates on veel vara kireda ja rõõmustada. Hooaeg on pikk ja mängijad peavad rivis püsima. Balti liiga tõttu on graafik tihe,” lausus Musting.

Kogenud juhendaja sõnul leidsid nad siiski mahti karikavõitu tähistada. „Saame lubada väikese õlle. Mitte 0,33-liitrise, vaid isegi poolese,” ütles ta muiates.

Pronksilahingus alistas HC Kehra esiliigas mängiva Põlva Arcwoodi 26 : 24.