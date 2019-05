Serviti on ühe võidu kaugusel käsipalli meistritiitlist

Tallinn oli rivvi tagasi saanud Uku-Tanel Laastu, ent päris täie koormusega ei saanud poolfinaalseeria üks kangelasi kaasa aidata. Mängujuhina tegutses Lepp ning tegi seda osavalt ja ka resultatiivselt. Sillaste ja Lepa väravatega algas teine pooltund, aga siis kõmmutasid Timmo, uuesti Sillaste ja Anatoli Tšezlov põlvalased juba 20:13 juhtima.

19-aastane Timmo oli võimsas viskehoos, aga Tallinnal oli veel midagi varuks. Peatreener Lepp hakkas rünnakul mängima seitsme väljakumängijaga. Kaotusseisus 17:24 algatas Laast 42. minutil kiirrünnaku realiseerimise järel väikese spurdi, mille jooksul tabasid veel Lepp ja Kiil ning pikalt püsis vahe nelja-viie värava peal.

Siis sai Tallinn vale vahetuse eest kaheminutilise karistuse ja vastased kasutasid olukorra ära. Timmo, Uibo ning puurivaht Eston Varusk aitasid tiitlikaitsjal uuesti eest rebida ning Serviti võidunumbrid olid lõpuks 35:27. Timmo viskas üheka, Sillaste seitse ja Muuga kuus väravat, kaotajate poolel jäi Lepa arvele kaheksa ja Glinkale kuus tabamust.

"Usun, et edu tõi kõva meeskondlik mäng, nii kaitses kui rünnakul. Minut minuti haaval suutsime avapoolaja lõpus eest rebida. Ja kui algul tuli Tallinn meie kiire tempoga kaasa, siis teisel poolajal enam mitte. Tahaks küll seeria 3:0 lõpetada, aga usun, et Tallinnal on veel käike, mida sisse lükata," analüüsis kohtumise resultatiivseim pallur Timmo.

"Meie poolel jäi paljugi realiseerimise taha. Serviti tuli pidevalt poolkiirete rünnakutega ja viskas enamuse ära, meiegi proovisime sama, aga Eston Varusk seisis väravas hästi. Läksime kiire tempoga kaasa, aga kohati raiskasime ehk tarbetult energiat," kommenteeris kohtumise eel aprillikuu parima mängija auhinna kätte saanud Tallinna väravavaht Armis Priskus.