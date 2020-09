Serviti kohtub eurosarjas norralaste, Tallinn soomlastega

Uuest klubivõistluste süsteemist teavitas EHF juba mullu. Reformi käigus asendati alates hooajast 2020/21 senine tugevuselt teine sari EHF Cup Euroopa käsipalliliigaga (EHF European League) ning Challenge Cup omakorda EHF European Cupi-nimelise võistlusega.

Tänavusel loosimisel oli COVID-19 kriisi tõttu meeskonnad jagatud geograafilistesse tsoonidesse, et vähendada võimalikke reisimuresid. Erinevatesse tugevusgruppidesse paigutatud Servitil ja Tallinnal oli võimalus ka omavahel vastamisi minna, ent nii siiski ei läinud.

Eesti meister ja karikavõitja Serviti sai vastaseks eurosarjade debütandi, Norra klubi Kolstad Håndballi. Kodumaa kõrgliigasse tõusis klubi 2015. aastal, kuid on viimase viie hooajaga kahel korral jõudnud poolfinaali ning oli meistrivõistluste katkemise hetkel märtsis liigatabelis neljandal kohal.

"Riihimäe Cocksi kõrval ilmselt kõige tugevam vastane, kelle võinuks sellest loosirühmast saada, aga kahtlemata kõige huvitavam. Hea meel, et ei tulnud mõni Balti liiga tiim või HC Tallinn. Tugeva vastasega on põnev võimeid võrrelda ja saab olema korralik väljakutse," kinnitas Serviti peatreener Kalmer Musting.

Põlvalased on kahel korral varemgi Norra klubidega Euroopa väljakutel kohtunud. Läbi aegade edukamal ehk 2006/07 hooajal lülitati EHF Cupil konkurentsist kahel korral üle mängitud Stord Håndball, kuid seitse aastat hiljem pudeneti samas sarjas Fyllingen IL-i vastu.

"Mäletan neid lahinguid suurepäraselt, oli väga kõva andmine. Norra on suur käsipalliriik ja nende meister Elverum osaleb Meistrite liigas. Vastase analüüsimine seisab veel ees, aga loodame, et novembris reisida ja mängida ikka lubatakse," lootis Musting, et kohtumised Põhja-Norras ja Põlvas toimuma saavad.

HC Tallinn osaleb eurosarjas kolmandat hooaega ja arvestades, et tänavu tehakse esmakordselt kaasa ka Soome meistrivõistlustel, sai huvitava vastase just põhjanaabrite juurest. Soome rekordmeister 20 tiitliga ning näiteks Eesti ekskoondislaste Mario Karuse ja Janis Selge endine koduklubi Karjaa BK-46 naaseb eurosarja 14-aastase pausi järel.