Serviti jäi Balti liiga veerandfinaalis Cocksi vastu väga raskesse seisu

Kaitse, kaitse ja veelkord kaitse – nii võiks kirjeldada põhjust, miks läks aega pea neli minutit enne kui külaliste Juri Lukjantšuk väravatearve avas. Kui lisada Cocksi leedulasest puurivahi Giedrius Morkunase kohati uskumatud tõrjed, siis mõistame omakorda, miks mängukellal oli kulunud enam kui 11 minutit enne kui Henri Sillaste põlvalaste avavärava seisuks 4:1 viskas.

Ei aidanud Servitit kuidagi ka tõsiasi, et nii Sillaste kui Alfred Timmo eksisid karistusviskel või et kolmel korral ei saadud pihta tühjale väravale. Et aga Eston Varusk otsustas oma värava kümneks minutiks lukku keerata, hakkas Serviti vaikselt järele võtma ning 18. minutil tuli Henri Hiiendi viskest 4:4 viik.

Aktiivne ja keskendunud kaitsetegevus ning Varusk ja Morkunas jätkasid domineerimist kogu avapoolaja. 25. minutil lõikas Sillaste palli vahelt ja viis kiirrünnakuga Serviti esmakordselt juhtima 6:5. Kohe tabas aga vastaste vasakukäeline pommitaja Vitalie Nenita kahel korral. Väravatevaene esimene pooltund lõppes viigiseisul 8:8.

Tänavu tubli debüüthooaja Euroopa Meistrite liigas teinud Cocks alustas teist poolaega paremini ning põgenes 38. minutiks 14:9 eduseisu. Serviti oli soomlaste jõulise kaitse vastu suurtes raskustes korralike viskekohtade leidmisega ja keerulistest olukordadest lendu saadetud pallid maandusid üldjuhul väljaspool raame või Morkunase kätes.