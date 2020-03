Serviti ja Tallinn võtsid viimase ringi alates kindlad võidud

Tänavuse meistriliiga avavoorus HC Tallinnat üllatanud, aga järgmised neli kohtumist kaotanud SK Tapa alustas Kalevi spordihallis hästi. Marten Saar ja Ivary Volkov viisid külalised 2:0 juhtima, kuid kaks kiirrünnakut ja tabamus Rainer Kelgult andsid edu juba kodumeeskonnale. Võrdne mäng jätkus siiski kümnenda minutini.

Tapa sai Aleksander Oganezovi ja Martin Adamsoni väravatest uuesti ette 5:4. Need jäid aga tapalaste viimasteks tabamusteks järgmise tosina minuti jooksul. Tallinna agressiivne kaitse oli liiast ja kui saadetigi visked teele, siis peatas need Armis Priskus. 21. minutil said pealinlased Marko Slastinovski väravast 10:5 juhtima, enne kui Saar väravatepõua lõpetas.

Tallinn vastas aga siis uue 5:0 vahespurdiga, mille jooksul tähistas väravaga vigastuspausilt naasmist ka meeskonna kapten Risto Kiil. Volkovi tabamus seadis vaheajaseisuks 15:7. Tapa tuli riietusruumist isukalt, aga vahe eriti ei vähenenud. 35. minutil tegi Oganezov 17:10, kuid kohe skoorisid Rauno Aus ja Kelk ning 40. minutil kasvas Tallinna edu kümnele – 21:11.

Korduvalt jõudis Tapa seitsme värava kaugusele, aga mitte lähemale ning Tallinn sai lõpuks kindla 29:19 võidu. Võitjate kasuks viskas Aus seitse, Markus Viitkar viis ning Kaspar Lees ja Sten Toomla neli väravat, kaotajate poolel tabas Volkov seitse, Saar neli ning Oganezov ja Adamson kolm korda.