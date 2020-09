Serviti ja Kehra alustasid Balti liigat võidukalt

Kodumaale naasnud Eesti rahvuskoondise paremsisemine Andris Celminš viskas küll Tapal kohtumise avavärava, ent siis keeras suurepäraseid tõrjeid teinud Mikola Naum kodumeeskonna värava kaheksaks minutiks lukku. Põlvalasedki tegutsesid kaitses hästi ning kaugele eest Tapat ei lubanud.

Tapalaste võitluslikkus sel korral Servitit alistada ei aidanud

Artur Morgensoni tabamuse järel juhtis Tapa 3:1 ja napp edu või viiginumbrid püsisid 20. minutini. Siis viskas kogenud Henri Sillaste 70 sekundiga kolm väravat ja Serviti põgenes eest. Vaheajaks juhiti 13:9, kuid teist poolaega alustati kahemehelises vähemuses. Ivary Volkovi kolm järjestikust väravat vähendasid 33. minutil vahe minimaalseks – 14:13.

Peagi sai Serviti uuest neljaväravalise edu ja ehkki tapalased võitlesid kodupubliku marulise toetuse abil hästi, lähemale kui kaks väravat vastasele ei saadud. Serviti võttis lõpuks 25:21 võidu, mille heaks Sillaste viskas kaheksa, Celminš viis ja Mathias Rebane kolm väravat. Kaotajatel tabas Volkov viis ning Martin Adamson ja Marten Saar neli korda.

"Kerget mängu ei oodanud ja seda ka ei tulnud. Kaitsega võime küll rahule jääda, kuid rünnakul olime kehvakesed. Tagaliin peale Celminši ei toiminud nii nagu vaja ja realiseerimine oli nõrk. Tapa on veelgi võitluslikum kui mullu ja mängib suure tahtmisega," tunnustas Serviti peatreener Kalmer Musting vastaseid.

"Hea kaotus on parem kui kehv võit!" arvas tapalaste juhendaja Elmu Koppelmann. "Individuaalselt meisterlikkuselt jäime alla, aga võitlesime hästi. Kogenud mehed, eriti just Mikola Naum olid head, aga ka noored – näiteks Morgenson ja Saar – tegid ilusaid liigutusi. Oleme õigel teel, ent perspektiivi arenemiseks on piisavalt."

Rabedas mängus oli Kehra üle Viljandist

Kohtumine HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi ja Viljandi HC vahel algas mõni minut varem kui õhtu ülejäänud kolm mängu ja nii kuulus tänavuse Balti liiga avavärava viskamise au Viljandi ukrainlasele Volodimir Maslakile. See jäi aga mulkide ainsaks eduseisuks ja peagi libisesid võõrustajad paari väravaga juhtima.

19. minutil oli Kehra ees 9:4, poolajavile eel vähendas Hendrik Koks kaotusseisu 9:12 peale. Teisel pooltunnilgi olid külalised tagaajaja osas ning viimast kümmet minutit alustati Kehra 20:15 juhtimisel. Viljandi võitles aga lõpuni – Koks, Mikk Varik, Oliver Ruut ja uuesti Varik olid täpsed ning 54. minutil oli vahe minimaalne, 20:19.

Pinevad lõpuminutid kuulusid siiski Kehrale, kes sai 24:20 võidu. Dmõtro Jankovski viskas võitjate kasuks kuus, Steve Luks viis ja Sergio-Silver Kreegimaa neli väravat. Kaotajate poolel tabas 16-aastane Koks kuus, Aleksander Pertelson neli ja Kristjan Koovit kolm korda. Laupäeval võõrustab Viljandi Tapat ja Kehra sõidab külla Servitile.

"Võit oli kõige tähtsam ja selle saime kätte, ehkki kehvapoolse esitusega. Eks arvata oli, et hooaja avamängus läheb rabelemiseks. Praaki oli pisut palju ning lõpus hakkasime liiga vara eduseisu hoidma. Laupäeval Põlvas tuleb hoopis teine mäng," kommenteeris Kehra peatreener Mart Raudsepp.

"Toores on meil see mäng veel, esimesed 20 minutit oli ikka eriti rabe. Hiljem oli juba ägedaid momente, aga ka olukordi, kus kokkulepitust üldse kinni ei peetud. Kui tulemus välja arvata, siis esimese mängu kohta polnudki kõige hullem," arvas mulkide juhendaja Marko Koks.