Serviti alistas kordusmängus Cocksi, ent edasi ei saanud

Kaugemale eest siiski ei saadud, Cocks vähendas vahe paaril korral minimaalsekski. Lõpuminutid kuulusid kodumeeskonnale, kui 22:21 seisul jäid vastased kahemehelisse vähemusse ning Mathias Rebane ja Hiiend tegid lõppskooriks 24:21. Finaalnelikusse edenes Cocks koondtulemusega 47:39.

Rudissaar, Sillaste, Hiiend ja Holodjuk viskasid võitjate kasuks neli väravat, sama palju jäi kaotajate poolel Tammineni ja Rönnbergi arvele. Esmakordselt viimase kümne aasta jooksul toimub Balti liiga finaalturniir ilma Serviti osaluseta.

"Natuke kurb, et meid finaalturniiril pole, aga pole midagi teha – selline on juba kord spordi võlu ja valu. Võitsime Cocksi vastu sel hooajal neljast mängust kolm, aga eilne teine poolaeg oli nii kehv, et edasi ei saanud. Cocks on ikka väga kõval tasemel ja oli eeldada, et kahe mängu kokkuvõttes on neile raske vastu seista," arvas Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Täna läksime võitlema. Algul polnud ma kindel, kui rusuvalt eilne kaotus mõjunud on, aga tegime hea etteaste. Avapoolajal realiseerisime kõrge protsendiga, hoidsime pallikaotuste arvu madalal ja põneva lõpuga saime võidugi. Koduliiga hooajalõppu silmas pidades kindlasti tähtis – annab motivatsiooni ja kinnitab, et suudame stabiilselt mängida küll," lisas Musting.

Cocks ühines Final Four-ile pääsenute nimistus põhiturniiri võitnud Minski SKA ning Zaporožje ZTR-iga. Viimane oli veerandfinaalis kindlalt 32:15 ja 40:25 üle Läti meistrist Dobele Tenaxist. Neljas finaalturniirile pääsev tiim selgub Vilniuse VHC Šviesa ja Klaipeda Dragunase vastasseisust, kus avakohtumises oli täna 32:19 parem Leedu meister Dragunas.