Selgus Eesti käsipallikoondise MM-valikturniiri toimumisaeg ja -paik

Belgiaga on Eesti just viimasel kümnendil palju kohtunud, aga belglastele kuulub ka ajalooline roll, sest just nemad olid eestlaste vastaseks meie rahvuskoondise esimeses valikmängus. 10. aprillil 1993 sai Eesti Tallinnas 21:20 võidu. Seni on Belgia vastu võidetud kõik seitse omavahelist valikmängu, viimati 2013. aasta juunis Viljandis, kui Mait Patrail viskas kaheksa väravat ja alistati vastane 32:23.