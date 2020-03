Saksamaa koondislasel avastati koroonaviirus. Kaks Mait Patraili klubikaaslast pandi karantiini

Larsen ja Kohlbacher on võistkonnakaaslased Bundesligas Rhein-Neckar Löwenis. Kuna Saksamaa koondisel oli eelmisel nädalal kogunemine, siis on kogu võistkond pandud karantiini. Laagris käisid ka kaks Mait Patraili klubi mängijat, Fabian Böhm ja Timo Kastening, kes on nüüdseks peredega kaheks nädalaks teistest eraldatud, vahendab Käsipall24.ee.

“Kastening ja Böhm on selles olukorras käitunud äärmiselt professionaalselt ning viiruse sümptomeid neil veel esinenud ei ole,” ütles TSV Hannover-Burgdorfi president Sven Christophersen.

