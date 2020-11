Saksa koondislase koroonaproov jätab HC Tallinna Soome liiga mängudes nelja põhitegijata

Laupäeval kell 16 kohtutakse Kalevi spordihallis liigas seni kõik mängud võitnud ühe suursoosiku Dickeniga ning pühapäeval samas kohas kell 14.30 Eesti koondislase Kristo Voika koduklubi Helsinki IFK võistkonnaga.

Tallinlaste eest ei saa mängudes osaleda eelmisel nädalal Eesti koondises mänginud neli käsipallurit (väravavahid Marius Aleksejev ja Armis Priskus, mängujuht Kaspar Lees ja joonemängija Markus Viitkar), kes peavad Saksa koondislasel avastatud positiivse koroonaviiruse tõttu eneseisolatsioonis viibima.

Dickeni resultatiivsemad mängijad on äsja Soome koondise eest muljetavaldavaid esitusi näidanud kahe meetri pikkune Max Granlund ja Ian Martin. “Ootame tugevat mängu. Võistkond on nüüd mõnda aega olnud ilma mängudeta, eks tuleb ühine keel jälle platsil leida ja püsida võidulainel,” ütles põhjanaabrite pingil istuv, aastaid meie rahvuskoondist esindanud, abitreener Valdar Noodla.

Tallinna pühapäevase vastase Helsingi IFK ridasid tugevdavad eestlased Kristo Voika ning juba aastaid Soomes pallinud Sten Maasalu. Voika on ka 36 tabamusega oma meeskonna resultatiivseim. HIFK on kuuest kohtumisest võitnud kaks ning kaotanud neli. "Ootan väga üle pika aja Eestimaa pinnal mängimist ning usun, et pühapäeval tuleb kõva võitlus kahe võrdse tiimi vahel," kommenteeris Maasalu.