Risto Lepp teeb comebacki enda loodud HC Tallinna eest

“Olen alates 2017. aasta suvest esindusmeeskonna projekti vedanud, kahel hooajal ka ise juulis ja augustis täies mahus hooaja kehalise ettevalmistuse kaasa teinud. Olen tihti ka treenerina ise trenne läbi viinud, kuid ise kaasa tehes on suurepärane võimalus meeste hetkeseisu ise hinnata. Meeskonna mänge olen seni jälginud tribüünilt, et näha suurt pilti ja mitte minna pingi peal ise emotsiooniga kaasa. Näen, et alles tänavu on meie ehk treenerite meeskonna (peatreener Jüri Lepp, üldkehalise ettevalmistuse treener Jürgen Soo ja väravavahtide treener Martin Lillepea) jutt aastase viitega poistele kohale jõudnud. Noortele on olnud projektis palju uut infot, uusi nõudmisi ning eale kohaselt on nad tihti ka ebastabiilsed. Näen väga palju potensiaali meestel areneda igas mõttes. Nõuan nii endalt kui poistelt palju,” lausus Lepp, kellele lisaks kuuluvad sel hooajal meeskonda kogenumates mängijatest mängujuht Uku-Tanel Laast (27) ning vasakukäeline tagamängija Sergei Glinka (29).

Õlavigastus lõpetas profikarjääri

“Profikarjääri pidin tõesti lõpetama parimas vanuses ehk 30-aastasena, kuna oma rumaluse tõttu treenisin ja mängisin paar nädalat teravalt valu teinud viskeõlaga. Liigselt usaldasin ka füsioterapeute, kellel sõnul oli tegemist mööduva nähtusega ehk põletikuga. Õlg oli saanud räsida ning ühes mängus langes mitu halba asja kokku, paha kukkumise tagajärel tuli õlg liigesest välja ning lõpuks vajasin juba operatsiooni. Peale seda tunnistati mind nö. spordiinvaliidiks, sain mitmed aastad toetust Luksemburgi sotsiaalsüsteemist ning protsess lõpetati Eesti mõistes ülisuure rahalise kompensatsiooniga. Kuna 100% terveks ma ei saanud, siis otsustasin profisporti mitte naasta. Eestissse tagasi tulles investeerisin oma vahendeid ja aega HC Tallinna süsteemi ülesehitamisesse. Tegin aga taastusravi edasi ning olen pidevalt iseseisvalt 4-6 korda nädalas treeninud, et ennast vormis hoida," lisas Lepp.

Mängijana on Lepp karjääri jooksul esindanud Eestis HC Tallase ning HC Kehra meeskondi, välisklubidest on ta kuulunud Toledo Balonmano ning Bidasoa Iruni (mõlemad Hispaania esiliiga), SV Anhalt Bernburgi (Saksamaa 2. Bundesliga) ning HBD Dudelange (Luksemburgi meistriliiga) ridadesse. Lepp mängis viimati käsipalli hooajal 2012/13, kuid profikarjäär katkes õlavigastuse tõttu 2013 kevadel Luksemburgis.

Kuni aprillini tegeleb Lepp veel igapäevaselt klubi igapäevase juhtimisega, kuid peale seda delegeerib ülesanded ning keskendub vaid esindusmeeskonnale. Järgmisest hooajast saab Lepast esindusmeeskonna treener, HC Tallinna juhtimise juures jätkab visionääri ning treenerite koolitajana.