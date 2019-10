Risto Lepp enne HC Tallinna eurokohtumist: kõige tähtsam on oma mäng toimima saada

"Kohtumisteks leedukatega oleme minu arvates päris heas seisus, ehkki viimase kuu mängud kulgesid keeruliselt ja heitlikult. Viimati Tapa vastu naasis rivvi Markus Oliver Mädo ning ehk tervenevad nädalavahetuseks ka Enrico Anton ja Rauno Aus. Lisaks tõime eurosarjaks duubelmeeskonnast suurte kogemustega Taavi Tibari, aga loomulikult annab tunda, et puuduvad Uku-Tanel Laast ja Markus Viitkar," teavitas Tallinna peatreener.

Kaunase klubi on sarnaselt Eesti karikavõitjale võrdlemisi uus tulija. Asutatud küll 2007, kuid Leedu meistriliigas mängitakse kolmandat hooaega. Mullu saadi põhiturniiril neljas koht, ent langeti veerandfinaalis mängudega 1:2 Alytuse Varsa-Stronglasase vastu. Kauno Ažuolas – mis tõlkes tähendab Kaunase tamm – ühendas mullu jõud kohaliku tehnikaülikooli KTU-ga.

Euroopas mängivad kaunaslased kolmandat aastat ning edenesid eelmisel sügisel Challenge Cupi avaringist, alistades kahe mängu kokkuvõttes 73:46 Montenegro klubi MRK Jedinstvo. Järgmises ringis tuli vastu Praha HC Dukla, kes oli avamängus parem 27:20. Päev hiljem – mõlemad kohtumised peeti Prahas – tehti 28:28 viik.

"Kaunase puhul on tegemist tüüpilise Leedu käsipallikoolkonna tiimiga ehk siis mängitakse jõuliselt ja agressiivselt, eriti just kaitses. Neil on peamiselt tagaliinis mitmeid väga häid pallureid. Aga palju tähtsam on ikka oma mäng toimima saada," sõnas Lepp enne kohtumist Kauno Ažuolas-KTU-ga, kes Leedu liigat alustanud võidu ja kaotusega.