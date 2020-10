Punktiarve avanud Tallinn alistas kõrgliiga uustulnuka

Kaks spordiklubi HC Tallase süsteemi kuuluvat meeskonda kohtusid liigamängus esmakordselt ning nii olid treeneritest isa ja poeg Jüri ja Risto Lepp Eesti meistriliigas esimest korda vastamisi. Kohtumise algul oli võtmesõnaks kaitsetöö, eriti isukalt tegutsesid oma väravat valvates noored Raasiku/Mistra pallurid.

Markus Kask viis kodumeeskonna juhtima, kuid Tallinn nõelas pidevalt ohtlike kiirrünnakutega. Tasavägises mängus läks aega pea veerand tundi, enne kui üks tiim sai enam kui üheväravalise edu. Heasse viskehoogu sattunud Markus Viitkar viis 15. minutil Tallinna 6:4 juhtima ja kohe tuli Markus Oliver Mädo karistusviskest 7:4.

Raasikulased võrdsustasid mängu, mis muutus lahtisemaks ja väravaterohkemaks. Võõrustajatel oli võimalusi enamakski, kuid tihti patustati valesöötudega ja heas tõrjetujus oli Tallinna väravapostide vahel seisnud Armis Priskus. Avapoolajale vastavalt lõpetas Tallinn selle kiirrünnakuväravaga, kui isiklikule kontole kirjutas juba viienda tabamuse Rauno Aus.

Kaotusseisus 11:16 riietusruumist väljunud Raasiku/Mistra alustas teise pooltunnilgi kaitses hästi ning peatas kuuest vastaste rünnakust viis. Aga ise väravaid viskamata oli raske vahet vähendada. Jüri Lepa hoolealused said teisel poolajal esmakordselt palli pealinlaste võrku kümnendal minutil, mis koos avapoolaja lõpuga tähistas veerandtunnilist "kuiva" perioodi.

Tallinn oli selleks hetkeks Mädo, Viitkari ja Marek Karu väravate abiga põgenenud juba enam kümneväravalisse eduseisu. Raasiku ei kavatsenud võitluseta alistuda – Taavi Tibar tegi seisuks 22:12 ja Kristian Käbi tõrjus Mädo karistusviske. Olles nii-öelda poolega taga ehk seisul 24:12 pandi püsti korralik tagaajamisdraama.

Tibar sattus pidurdamatusse hoogu, sai abi Kert Liinatilt ning Raasiku tegi kaheksa minutiga 6:0 vahespurdi. 51. minutil tuli Tibari tabamusest 24:18 ning viis minutit hiljem vähendas Raigo Pennula kaotusseisu veelgi, ent enamaks siiski jaksu polnud. Tallinn võitis 29:24, Viitkar ja Aus viskasid võitjate kasuks kaheksa ning Mädo neli väravat. Kaotajatel tabas Tibar kaheksa, Liinat neli ja Martin Nerut kolm korda.

Punktiarve avanud Tallinn on samal tabeliastmel SK Tapa/N.R. Energy'ga. Põlva Servitil on kaheksa silma, HC Kehra/Horizon Pulp&Paperil ja Viljandi HC-l neli ning Raasiku/Mistra jätkab punktita. Järgmistel nädalatel algavad Eesti karikavõistlused ning jätkub Balti liiga, meistriliigamäng on kalendris jälle 29. oktoobril, mil vastamisi lähevad Tallinn ja Viljandi.